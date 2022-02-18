「安全不可分割」理念空泛 詮釋現分歧

「安全不可分割」一詞最早見於1975年在歐洲安全與合作會議（CSCE，歐洲安全與合作組織前身）達成的《赫爾辛基協議》，後在1990年CSCE的《巴黎憲章》、1997年《北約—俄羅斯基本協定》和1999年歐安組織（OSCE）《伊斯坦布爾憲章》都有提及。

「不東擴一吋」 承諾羅生門

西班牙《國家報》本月初取得美國和北約對俄方安全保證要求的書面回應，顯示雙方最大分歧在於如何詮釋「安全不可分割」原則——俄方解讀是烏克蘭加入北約就會違反這原則，損害俄方安全，美方則拒絕接納這見解，強調這概念「不能以孤立方式理解」，但願意作進一步商討。俄羅斯外長拉夫羅夫其後確認莫斯科跟西方在這項原則上存在「嚴重分歧」。

俄羅斯一直主張西方曾承諾北約「不會向東擴張一吋 」（not one inch eastward），因此北約後來五度東擴屬「背信棄義」，但西方始終否認有作此承諾。來自波蘭的浸大學者希利溫斯基向本報稱，中東歐國家從未接受這種「交易」，因為這完全違反「主權」的原則，即每一國家都有權為自身作政策決定，尤其是攸關軍事結盟的外交和安全政策。

莫斯科國防智庫「PIR中心」青年研究員克瓦塔爾諾夫（Artem Kvartalnov）向本報表示，「安全不可分割」原則的其一重要面向，是各國不應以犧牲別國安全的方式提高自身安全。然而，他承認這理念太空泛，難有單一詮釋，「一方面你可以爭論只有公開的軍事侵略，才會構成違反這原則，但另一方面，你也可說即使防衛協議和政治同盟都會侵犯別國安全」。他解釋，前者是基於意圖，即假設要去到很明顯被某個外來強權針對，外來威脅才算成真；後者是基於軍事力量，即只要別國有潛力帶來傷害，即已構成威脅。他表示沒辦法判斷哪個方式才算正確，但俄羅斯確是自從1990年代末起即視北約東擴為安全威脅。