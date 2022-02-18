視Omicron疫情見頂 歐洲多國陸續撤限

強調疫情未完 仍需全民接種

德國總理朔爾茨周三跟各州首長會面，並宣布3階段結束防疫限制計劃。在首階段，政府同意數天內取消僅容許已接種疫苗或康復者可私人室內聚會的限制，前往非必要商店不需要出示疫苗接種或檢測陰性證明，但仍要戴口罩。第二階段放寬由下月4日開始，室外活動出席人數上限增至2.5萬人，夜店可接待已注射3針疫苗、或兩針另加一次檢測陰性的人士，同日起未打針者檢測陰性亦可到餐廳用膳。最後，下月20日則取消大部分限制，但要繼續在室內及公共交通工具上戴口罩。朔爾茨指疫情似乎已過高峰，但疫情尚未完結，今年秋冬或再出現新變種，而全民強制接種疫苗仍有需要。

其他歐洲國家亦宣布類似取消防疫規定的安排。例如瑞士周四起進入餐廳和戲院等室內場所不需使用疫苗證書，但在公共交通工具及醫療設施內仍要戴口罩。在荷蘭，酒吧本周五（18日）起可營業至凌晨1時，到下周五（25日）取消營業時間和人數限制；除了在公共交通工具和機場，民眾在大部分地方毋須戴口罩，而確診者隔離期亦縮短至5天。衛生部長凱珀斯（Ernst Kuipers）稱疫情高峰似乎已過、醫院壓力在可控範圍內，但疫情未完結。

至於奧地利下月5日會取消大部分防疫限制，但在部分地方仍要戴口罩，夜店亦會重開，公眾活動參與人數不設上限。其他國家如挪威上周六已取消大部分限制，法國亦已取消室外戴口罩規定，若情况許可，3月中會取消在室內相關要求。

莫德納總裁：病毒八成機會變弱

全球關注疫情何時正式完結。美國藥廠莫德納（Moderna）行政總裁邦塞爾（Stephane Bancel）周三接受美國CNBC節目訪問時表示，人們可合理地假設正步向疫情尾聲，他說：「隨着Omicron變異株或新冠病毒演化，我們有80%機會看到毒性愈來愈弱的病毒。」惟他表示，有20%機會看到另一種比Omicron更具毒性的變異。

（BBC/衛報/CNBC/路透社/洛杉磯時報）

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