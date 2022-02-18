英澳領袖聲明 斥資加強印太地區安全

高度關注香港新疆人權

約翰遜與莫里森會後聲明指出，投入印太安全協議的資金將用於加強應對國家威脅，電子網絡、以及海上安全挑戰等領域的防護能力。

聲明又指二人「嚴重關切」有可信報告指新疆出現違反人權狀況；並促請中國保障香港權利、自由，和高度自治。

二人又強調台灣海峽和平與穩定的重要性，稱將支持台灣「有意義地參與」國際組織；並重申南海自由航行與活動權利，反對「任何會令局勢緊張單邊行動，包括軍事化、脅迫和威脅，損害地區穩定以及規則性國際秩序」。

另外，法國總統馬克龍周三（16日）與中國國家主席習近平通電話，愛麗榭宮事後發新聞稿表示，馬克龍重申法國與歐洲期待中國批准《國際勞工組織（International Labour Organization）公約》，並對新疆地區強迫勞動情况表達擔憂。他又鼓勵北京解除對立陶宛的制裁，通過對話來處理中方訴求。習近平則指中歐應秉持「正確相互認知」尊重合作。中方亦願與法方共同推動中歐領導人會晤。

習近平馬克龍周三通電促中歐合作

對於西方屢次指摘中國打壓新疆、香港人權，北京過往屢次反駁，指摘對方罔顧事實真相，惡意詆毁中國人權狀況，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。

（路透社/中央社/新華社）