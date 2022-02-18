衛報：「四人幫」王洪文孫做MI6線人 爆華為情報

報道稱提供華為情報的中國線人王延（音譯；Wang Yam）為毛澤東執政時期中國政府「三把手」、前「四人幫」成員王洪文的孫兒。王延早年在中國任核武研究助理，1992年經香港逃至英國取得難民庇護後，獲招攬為MI6線人，負責從中國駐英使領館人員身上套取情報。

稱已向美分享同類情報

王延去年向ISC及數名具影響力人士，提供其所知華為公司背景及意圖，以及英國採用華為5G建設等業務風險的相關文件。

ISC主席劉易斯（Julian Lewis）向王延致謝，指他提出了「數個需重點留意的領域」，又稱王延可能對委員會的調查所得「感到興趣」。王延則向《衛報》稱，他向美國當局分享的同類情報亦獲「高度重視」。事件在近期唐寧街通訊總監哈里（Guto Harri）遭揭發曾游說一名內閣前幕僚長不要禁制華為後，獲得外界廣泛關注。

ISC在2020年10月曾稱發現「中國企業華為與中國政府勾結的明確證據」，中國外交部當時作出回應，重申中國沒有任何法律要求企業安裝後門或者蒐集外國的情報，並批評英國當局是以「莫須有」的風險為藉口，配合美國歧視和打壓中國企業。

王延涉2006年於倫敦北部殺害86歲攝影師查普洛（Alan Chappelow），2009年謀殺罪成，被判囚最少20年。王延一直堅稱冤枉，除在獄中提供華為等中國相關情報外，他又向有關當局申訴曾被MI6強迫參與違法行為。

（衛報）