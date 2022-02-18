美媒：北京閉門熱議撐俄程度

​​普京2月4日訪問北京時，莫斯科和北京發表聯合聲明，反對北約繼續擴張，呼籲北約摒棄冷戰時期意識形態。這份聲明被視為俄烏對峙以來中國對俄羅斯的最明確支持。不過報道指出，普京離開中國後，中共中央政治局常委對有關烏克蘭危機的討論已持續逾一周，突顯形勢對北京而言是何等緊迫和微妙。

須保國家投資戰略利益

報道稱，北京雖在烏克蘭危機上支持俄羅斯，但小心翼翼避免擺出默許俄羅斯侵烏的姿態，因為在外交政策方面，中國一向不支持任何國家入侵他國或干涉他國內政，北京亦深知如何在歐洲安全問題上與俄羅斯如此保持一致，可能令歐洲更感疏離，將歐洲國家進一步推進美國的勢力範圍。

報道指出，從實際角度說，北京認為有必要在可能受俄威脅的地區保護自己的經濟和安全利益。烏克蘭是習近平倡議「一帶一路」的沿線國家。近年來，中國國有的工程、電力和建築公司在烏克蘭作了數以十億美元計的項目投資，烏克蘭也是中國食用油、機械和核反應堆的一大供應國。

與此同時，中國一直在中亞地區建設一套龐大的管道網絡，以確保其石油和天然氣供應，並推動供應來源的多樣化。這些管道經過許多前蘇聯加盟共和國。美國智庫外交關係協會中國事務高級研究員明克勝（Carl Minzner）指「普京讓北京十分頭疼」。他說：「俄羅斯干預前蘇聯土地的先例一出，將意味中國在中亞的能源管道面臨的風險上升。」

報道也指出，若讓俄羅斯放手干預後蘇聯地區，可能有損長期以來中國希望取代俄羅斯成為中亞主要力量的種種努力。

報道又引述知情人士稱，中國領導人也在權衡，如果在俄羅斯入侵烏克蘭的情况下，中國採取更多措施幫助俄羅斯抵禦美國制裁，美國會否可能對中國施加金融和貿易限制。

中方之前表明在烏克蘭問題的立場一貫和明確，中方倡導平衡、公正對待相關國家的安全關切，通過對話協商解決分歧。

（華爾街日報）