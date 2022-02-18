美英斥俄假撤軍 烏東炮火添不穩 拜登指俄或未來數天侵烏 克宮斥加劇緊張

烏東親俄分離地區「盧甘斯克人民共和國」稱過去24小時遭到烏政府軍4次炮擊，指控烏軍發射迫擊炮，亦動用榴彈發射器及機槍等，正查看死傷，批評有關攻擊違反旨在結束烏東衝突的《明斯克協議》。烏軍方否認攻擊烏東，反指烏東分離主義分子炮擊盧甘斯克地區村莊，擊中一所幼稚園。

烏軍親俄武裝互指對方炮擊

頓涅茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Luhansk）位於頓巴斯地區，遭新俄分離主義武裝分子控制，於2014年自行宣布建立頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國，並屢與烏軍爆發衝突，兩地區代表2015年同意停火，並簽下《明斯克協議》。俄羅斯下議院日前表決通過，要求普京承認「兩國」獨立地位。

拜登昨指種種迹象顯示俄仍準備進侵，已要求國務卿布林肯周四到聯合國安理會就俄「威脅和平」發言。美國防長奧斯汀昨指炮擊消息令人不安，警告俄可能在尋找入侵藉口。英國首相約翰遜指炮擊幼稚園是意圖抹黑烏克蘭人的嫁禍行動。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周三也警告，俄羅斯可能會利用烏東克頓巴斯地區衝突的不實說法作為入侵烏克蘭的理由，包括指控烏克蘭部隊殺害平民堆入萬人塚，或是聲稱美國或烏克蘭正研發生化武器用於俄羅斯控制的地區。普萊斯說，美國尤其關注普京日前在沒有證據下，稱頓巴斯地區正發生「種族滅絕」。

美英指俄向烏邊境增兵7000

美國白宮官員周三（16日）指摘屯駐烏克蘭周圍的俄軍人數不單沒有減少，近日更向烏邊境增兵7000。英國軍方官員同日亦表示，留意到俄裝甲車和直升機正不斷移向烏邊境。與此同時，烏克蘭東部親俄叛軍指控烏政府軍發射炮彈攻擊當地，令人憂慮開戰危機升級。

俄國防部周二表示，西部和南部軍區部分士兵完成軍演後開始返回其基地，昨再稱俄軍演習後10個車隊已離開克里米亞，但未有交代調往何處。不過白宮一名高級官員周三反駁俄羅斯說法，他向記者表示，過去幾天俄在烏邊境增兵多達7000，其中一些周三才抵達，質疑普京公開聲稱願以外交途徑解決問題是偽裝。總統拜登周二曾稱，目前仍有逾15萬俄軍包圍烏克蘭。

英國國防情報局長霍肯赫爾（Jim Hockenhull）周三亦表示，未見俄有撤軍之勢，反之繼續增兵，稱他們留意到更多裝甲車、直升機和戰地醫院正往邊境移動。北約秘書長斯托爾滕貝格說：「我們看到的是他們增加了軍隊數目，更多部隊正在途中。迄今沒緩和局勢迹象。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）堅稱俄正撤走部分軍隊，批評北約未有「冷靜」評估局勢。俄羅斯衛星通訊社昨引述俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄軍不可能在一天內返回常駐地，「這需要時間，俄國防部有部隊返回的明確時間表」。

分析料普京維持施壓達目的

西方分析預計，普京策略仍會是利用開戰威脅來達到其目的，即令北約減少在東歐的軍事存在。美國智庫駐俄分部「卡內基莫斯科中心」主任特列寧（Dmitri Trenin）表示，俄軍將繼續留在烏邊境，維持緊張狀態，「他（普京）將維持施壓，直到他的主要問題得到滿意答覆」。

（紐約時報/CNN/衛報/BBC）