安德魯億元和解性侵案 女王幫補 料王室施壓了結官司 免審訊爆料

朱弗雷（Virginia Giuffre）去年在美國曼哈頓聯邦地區法院提出民事訴訟，稱2001年她17歲未成年時在美國淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）牽線下，被安德魯性侵。安德魯一直否認指控，要求駁回朱弗雷的訴訟請求，惟上月遭法官拒絕。王室其後宣布褫奪安德魯的所有軍銜及王室贊助人資格。

未認指控 安德魯堅稱無辜

根據周二公開的法庭文件，和解內容包括一筆賠償金，安德魯並打算「捐一筆可觀款項」給朱弗雷的慈善基金會，以支持性販運受害者權利，金額沒有公開。《每日鏡報》報道指出，61歲的安德魯和38歲的朱弗雷周一簽署和解協議，和解金額中的1000萬鎊（1.06億港元）給朱弗雷，200萬鎊（約2100萬港元）捐給慈善基金。英國《每日電訊報》報道，女王將分擔部分和解金，動用她名下蘭開斯特公爵領地（Duchy of Lancaster）的收入。該領地去年收入逾2300萬鎊（2.43億港元）。

安德魯雖與朱弗雷達成和解，但始終沒有承認她的指控，只說對自己與愛潑斯坦扯上關係感遺憾，並讚朱弗雷及其他受害者敢於捍衛自身權利。《每日鏡報》引述消息報道，安德魯堅持自己無辜，並相信有辦法可再度參與公務。

英國《太陽報》引述王室前保鑣佩奇（Paul Page）報道，達成和解很可能並非安德魯的意願，而是女王的命令。他指安德魯在性侵案的供辭漏洞百出，打官司很可能慘敗。《每日鏡報》報道，達成庭外和解可免王室因為審訊時有人爆內幕而蒙受更多傷害。王室也考慮到今年是女王登基70周年，希望在慶典6月舉行前，讓醜聞盡快告一段落。

（每日鏡報/太陽報/每日電訊報/衛報）