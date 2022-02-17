安德魯億元和解性侵案 女王幫補 料王室施壓了結官司 免審訊爆料

【明報專訊】英國安德魯王子（上圖）與指控他性侵的美國女子朱弗雷（下圖）達成庭外和解協議，英媒周二引述消息人士稱，安德魯在女王伊利沙伯二世和王儲查理斯的壓力下與朱弗雷達成價值1200萬鎊（約1.27億港元）的協議，英國傳媒報道女王會分擔部分和解金。白金漢宮拒絕對庭外和解置評。
朱弗雷（Virginia Giuffre）去年在美國曼哈頓聯邦地區法院提出民事訴訟，稱2001年她17歲未成年時在美國淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）牽線下，被安德魯性侵。安德魯一直否認指控，要求駁回朱弗雷的訴訟請求，惟上月遭法官拒絕。王室其後宣布褫奪安德魯的所有軍銜及王室贊助人資格。
未認指控 安德魯堅稱無辜
根據周二公開的法庭文件，和解內容包括一筆賠償金，安德魯並打算「捐一筆可觀款項」給朱弗雷的慈善基金會，以支持性販運受害者權利，金額沒有公開。《每日鏡報》報道指出，61歲的安德魯和38歲的朱弗雷周一簽署和解協議，和解金額中的1000萬鎊（1.06億港元）給朱弗雷，200萬鎊（約2100萬港元）捐給慈善基金。英國《每日電訊報》報道，女王將分擔部分和解金，動用她名下蘭開斯特公爵領地（Duchy of Lancaster）的收入。該領地去年收入逾2300萬鎊（2.43億港元）。
安德魯雖與朱弗雷達成和解，但始終沒有承認她的指控，只說對自己與愛潑斯坦扯上關係感遺憾，並讚朱弗雷及其他受害者敢於捍衛自身權利。《每日鏡報》引述消息報道，安德魯堅持自己無辜，並相信有辦法可再度參與公務。
英國《太陽報》引述王室前保鑣佩奇（Paul Page）報道，達成和解很可能並非安德魯的意願，而是女王的命令。他指安德魯在性侵案的供辭漏洞百出，打官司很可能慘敗。《每日鏡報》報道，達成庭外和解可免王室因為審訊時有人爆內幕而蒙受更多傷害。王室也考慮到今年是女王登基70周年，希望在慶典6月舉行前，讓醜聞盡快告一段落。