康復者增心血管病風險 專家：新冠不像輕流感

美國聖路易斯保健系統研究及發展部門主管阿里（Ziyad Al-Aly）及其團隊，追蹤研究2020年3月至去年1月約15.38萬名感染新冠30天後仍生存的退伍軍人，發現4%人一年內會出現心血管問題，他們比一般未患過新冠的同類特質人士出現心臟衰竭、心臟病發、中風的風險更分別高出72%、63%和52%。99.7%的研究對象並未有接種新冠疫苗，因此報告未能提供已打疫苗的新冠患者會否患上長期心血管疾病的有效數據。

英疑現Deltacron個案

另外，《每日郵報》報道，英國衛生安全署（HSA）每周疫情更新報告暗示，該國可能已出現Deltacron新冠變異株個案。報道稱該病毒株相信由在一名同時感染Delta和Omicron毒株的患者體內變異而成，暫未知源自英國國內還是海外。HSA內部人士強調相關確診數目低，並不引起關注。

（Salon/每日郵報）

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