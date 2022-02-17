亞太多國確診破頂 與病毒共存策略未改

韓日增逾9萬症 逾26萬居家治療

韓國中央防疫對策本部統計，截至周三零時，新增90,281宗本地病例，較前一天大增3萬多宗，也是連續6天新增個案超過5萬宗，居家治療人數超過26萬。當局估計，2月底單日確診數可能達到13萬至17萬宗，3月初增至20萬宗以上。採取居家治療的輕症及無症狀患者增至266,040人，較前一天增加2萬多人。與此同時，重症及死亡人數增加速度相對溫和，新增重症人數為313人，多39人死亡，至今死亡率0.46%。

韓政府有意按計劃放寬防疫限制。《朝鮮日報》報道，政府正研究放寬私人聚會6人限制，將餐廳、咖啡室等營業時間由晚上9時延長1小時等方案，並將於周五公布。總理金富謙早前暗示，適度放寬防疫措施，有助中小企業運作的同時，不會令疫情惡化。

紐國放寬隔離要求 棄「清零」

疫情以來被視為防疫典範的新西蘭周三呈報1,160宗新個案達新高，過去7天平均數也是疫情以來最高。總理阿德恩周一宣布，全國周二晚11時59分起進入「第二階段」抗疫，家居隔離要求減少，當局不再要求曾身處確診者同一地點的人自我隔離，當局會用手機應用程式和網上問卷作追蹤，不再逐宗人手追查。新冠疫情應對部長希普金斯（Chris Hipkins）說，政府給大眾的主要信息是，現在已不再是「清零」，而是認識到社區會有個案存在。阿德恩表示，政府預計單日個案稍後將會增至1萬至3萬宗，並要到下月較後時間才見頂。

星洲日增近兩萬確診 輕症者留家自檢測

作為最早採取「與病毒共存」策略國家之一的新加坡，周二晚公布新增19,420人染疫，打破本月4日的13,208人舊紀錄。數字顯示，星洲過去28天共有191,882人確診，但99.7%是無症狀或輕症。截至周一，新加坡有九成人完成接種疫苗，64%已接種加強劑。

除了重症及高危者，政府會安排確診者居家隔離，他們每天要自己做抗原快速檢測（ART），連續3天呈陰性就可恢復日常活動。衛生部長王乙康月初表示，當局落實部分社交限制措施及推動接種，初步看即使確診急升，但重症率維持低位，因此仍可能與Omicron變異株共存。

（綜合報道）

（新冠疫情）