「信號博弈」沒硝煙之戰 恐釀真災難

菲謝爾指出，這是一種高風險的談判形式，通過行動和言語來實行，旨在預告衝突如何發展而不是直接發動戰爭，以此決定歐洲的未來。不過，雙方愈是試圖讓自己的威脅變得可信（例如調動軍隊），就愈會加大誤判風險，導致局勢失控。

美俄刻意模糊部署 增誤判風險

菲謝爾指出，雙方都在對自己接受什麼、會做什麼模稜兩可，試圖迫使對手為所有可能性作準備，從而分散精力；又通過有行動支持的虛張聲勢，以便達至對自己有利的結果。

文章引述卡內基莫斯科中心高級研究員加布耶夫（Alexander Gabuev）說，華盛頓和莫斯科曾互逐外交官，並結束許多非官方交流，從而妨礙了他們對彼此政治的了解，令美俄的文化誤解近年變得嚴重。菲謝爾說，華盛頓和莫斯科對彼此的理解愈少，就愈難解讀彼此的信號及預判彼此的反應。

菲謝爾指出，到目前為止雙方都避免明顯誤解對方，但他也指出，一旦危機持續，雙方誤判風險增加。文章引用哥倫比亞大學政治學家雅希米洛（Keren Yarhi-Milo）說：「問題一日不解決，擦槍走火的機率每一天都在上升。」

美國日前有情報指俄周三攻烏克蘭，但俄周二卻表示局部撤兵。中國外交部發言人汪文斌昨批評美方連日來「炒作」戰爭威脅，製造緊張空氣，給烏克蘭國內經濟社會安定和民眾生活帶來嚴重衝擊，也為有關方面推進對話談判增添了阻力。

（紐約時報/新華社）