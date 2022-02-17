俄續稱撤兵 美歐未釋疑 拜登指15萬俄軍仍集結 分析稱可輕易重返烏邊境

普京周二與到訪的德國總理朔爾茨會談後舉行記者會，他表示俄羅斯已從烏克蘭邊境撤走部分軍隊，並稱俄不想歐洲爆發戰爭，但外界必須認真看待他提出的安全憂慮。他又稱會尋求外交途徑，就莫斯科提出的問題與西方達成協議。俄羅斯國防部昨發布影片，顯示多輛坦克及軍車正離開克里米亞，又指部分軍人將返回所屬基地。

布林肯：反見俄關鍵部隊移近邊境

對於普京願繼續談判，拜登表示歡迎，至於俄羅斯聲稱撤出部分軍隊，拜登說：「這很好，但我們還未核實俄軍正在返回基地。我們的分析人員認為他們仍非常具有威脅性。」他指出，目前仍有超過15萬俄軍包圍烏克蘭，「顯然仍有入侵的可能」。美國國務卿布林肯昨亦指不見俄撤軍迹象，俄軍一些關鍵部隊反而移向邊境。

拜登又直接向俄國民眾喊話，強調美國和北約對俄不構成威脅，「你們不是我們的敵人，我認為你們不希望向烏克蘭發動血腥、破壞性的戰爭」。他警告，若俄羅斯在未來幾天或幾周入侵烏克蘭，當地的人命損失將會非常巨大。拜登也稱，俄羅斯開戰對美國同帶來影響，「美國人民明白捍衛民主與自由，從來就不是沒有代價。我不會假裝這是沒有痛苦的，這會衝擊我們的能源價格」。不過拜登亦重申美國願外交談判以避免戰爭和人類苦難。

歐盟：不能一邊外交一邊集結軍隊

西方官員和分析家認為，現在判斷俄宣布撤軍對烏威脅減少還言之尚早，尤其是沒有更多信息披露哪些部隊返回基地。北約秘書長斯托爾滕貝格表示，對俄撤軍消息持審慎樂觀態度。歐盟昨敦促俄羅斯採取「實質」措施緩解緊張局勢，歐洲理事會主席米歇爾說：「我們不能永遠一邊嘗試外交，另一邊卻集結軍隊。」歐盟委員會主席馮德萊恩亦促俄言行一致，稱「北約還沒有看到任何俄軍減少的迹象」。

《紐時》指出，俄羅斯國防部周二只宣布從西部和南部軍區撤走部分士兵，這些軍區的基地距離烏克蘭最近，部隊很容易能返回邊境地區。至於中部和東部軍區的部隊仍在，衛星圖像顯示，最近幾天士兵在距離烏克蘭邊境幾十英里地方排列攻擊隊形。有西方軍事專家指出，俄羅斯過去曾宣布撤軍，但留下武器和裝備在原地，以便將來重新部署。

目前未知普京下一步會如何，《紐時》指出，普京仍會透過新軍事行動或網絡攻擊等手段，在不開一槍下維持向西方及烏克蘭施壓。烏克蘭國防部和軍隊，以及該國兩家最大銀行的網站周二遭黑客攻擊，《華盛頓郵報》引述情報消息稱，該襲擊可能是俄政府黑客所為。

普京留一手 不即承認烏東兩區獨立

與此同時，俄羅斯下議院周二通過要求普京承認兩個親俄叛軍割據的烏東地區獨立，這給了普京另一個談判籌碼，為俄羅斯可正式派軍隊到該地區打開大門。普京表示不會立即承認這兩地區獨立，會繼續推動執行俄烏德法在2015年達成的明斯克和平協議。按照俄羅斯的解讀，該協議實際上排除了烏克蘭加入北約的可能，因它允許在烏東的俄方代理人對烏外交政策有否決權。

（紐約時報/BBC/衛報/法新社）