加國動用《緊急狀態法》遏示威 聯邦政府首用 將查封示威者戶口禁眾籌

以跨境貨車司機為首的數以千計示威者，過去幾星期組成「自由車隊」，在首都渥太華及多個連接美國的主要陸路關口舉行示威，反對當局強制貨車司機接種新冠疫苗，及後反疫苗和反抗疫措施者以至極右分子加入示威和堵路，並佔據渥太華市中心主要道路，令城市運轉和跨境經濟活動等受嚴重影響，並導致民眾不滿情緒漸增。渥太華、安大略省較早時已先後宣布進入緊急狀態。當局周日在北美最繁忙陸路口岸「大使橋」作清場行動，拘捕多人。不過，在渥太華市中心以及多個邊境口岸，示威或堵路仍持續。

杜魯多稱屬「最後手段」

今次是加拿大現行的《緊急狀態法》自1988年頒行以來，聯邦政府首度動用該法。政府表示，在公共秩序緊急狀態下，當局可限制和禁止公眾集會、限制特定貨物財產的使用、限制和禁止相關財產資助，以及取用私人汽車作公用等，又會禁止使用眾籌網站為非法活動籌款。

杜魯多在渥太華召開記者會時表示，這並非是要阻止民眾合法示威，又強調政府沒有動用該法調遣軍隊，形容這只是「最後手段」。公共秩序緊急狀態的有效期最長30天，且須獲國會批准。杜魯多政府必須在7天內尋求眾參兩院審議通過緊急狀態。

警方稱，示威者中有一小部分激進分子，除了有人手持美國邦聯旗，亦有納粹標記。在杜魯多發言前幾小時，皇家騎警表示在庫茨（Coutts）口岸參與示威的車輛中搜出槍械、防彈衣、砍刀和大量彈藥，十餘人被捕。此前一天，有示威者企圖駕駛車輛撞向警車。

《衛報》：過半數捐款來自美國

按照《緊急狀態法》，當局可以在沒有法庭命令下，要求銀行查封示威者的銀行戶口。副總理兼財長方慧蘭表示，當局正追查支持今次示威活動的資金，形容這些很多來自海外的資金「攻擊民主」。

英國《衛報》引述一名屬於黑客組織「匿名者」的黑客稱，從他們取得向自由車隊捐款者的超過9萬人資料中發現，超過一半捐款者來自美國，部分人的電郵地址更顯示他們是美國政府人員。渥太華市的報案電話早前也曾因大量來電而幾乎癱瘓，警方稱來電主要源自美國。此外，美國前總統特朗普亦曾公開聲援加拿大的自由車隊。

主要反對黨保守黨批評杜魯多政府動用《緊急狀態法》是分裂社會，新民主黨雖然批評此舉顯示政府領導失敗，但仍表示會投票支持，以結束持續示威的僵局。

（路透社/衛報/BBC/中新社）