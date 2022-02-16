會計行「割席」 稱特朗普集團財報不可信

指數據存「重大差異」

美國Mazars會計師樓上周三（9日）去信總部設於紐約從事房地產生意的特朗普集團，表示事務所將不再為其效力，並稱「不該再信賴」事務所2011年6月30日至2020年6月30日所做的特朗普集團財務報表，囑特朗普集團將此事知會採納那些報表的單位及人士。

Mazars信中表示儘管尚無最終結論，但根據紐約總檢察官1月提交的文件（指集團誇大了特朗普曼克頓頂層豪華公寓近3倍面積、抬高了部分高爾夫球會價值等）、會計師樓自行的調查，以及內部外部資料，「總的來說，基於整體狀况，各財務報表存在『重大差異』（material discrepancies），我們認為作出不該再信賴那些財務報表的忠告，是適當的」。

涉虛報資產被查

紐約州檢察總長詹樂霞（Letitia James）現正調查特朗普有否使用虛假財務報表，誇大其財產價值以欺騙貸款人。她周一援引上述會計師樓的函件，促請法官發傳票命令特朗普集團、特朗普長子小特朗普、特朗普長女伊萬卡等人查找所需文件和作證。她謂按現有證據，有理由質疑特朗普及其同任特朗普集團行政人員的子女。她同時提交的一份備忘表示，按傳媒報道特朗普銷毁了《總統檔案法》所涵蓋的文件，因此想要特朗普宣誓證明，此民事案所需文件是否完整無缺，或者它們是怎樣和被什麼人所毁掉的。法官將於周四開傳票聆訊聽取與訟各方陳辭。

特朗普集團對Mazars會計師樓的決定感到失望，其聲明指會計師乃按專業準則編制那些報表，「不會存在任何重大差異」。

（衛報/路透社）