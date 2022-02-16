晤德總理 普京：不想開戰願續對話

連接德俄的北溪2號線目前已經完工，尚待監管批准方可啟用，普京昨形容德國是「俄羅斯其一最重要伙伴」，強調管道是「商業項目」。朔爾茨原先也採取類似立場，但在華府施壓和執政聯盟成員反彈下，他近期已不再形容北溪2號線為商業項目，甚至暗示有可能納入俄方倘若攻烏的制裁對象。俄羅斯一直被質疑操弄天然氣牌，損害歐洲能源安全，但普京的信息正好相反。

北溪2「加強歐洲能源安全」

普京另外強調，俄羅斯已準備好在2024年現時合約到期後繼續通過烏克蘭向歐洲供氣。朔爾茨表示會確保歐洲天然氣輸送按現有協議，順利經過烏克蘭、白俄羅斯、波蘭和北溪1號線。

在雙方會談當天，莫斯科宣布撤走部分鄰近烏克蘭邊境的俄軍部隊，普京在記者會確認消息，表示看到有一定空間跟西方就俄羅斯安全保證要求有進一步的商討，但稱未收到具建設性的回應。普京強調俄羅斯不想在歐洲開戰，但聲言烏東分離主義武裝控制的地區處於「種族滅絕」情况，呼籲透過明斯克和平進程的機制解決。

朔爾茨歡迎普京稍減近烏囤兵，稱這是「良好迹象」，強調外交的可能性遠遠未用盡，無論局勢有多困難和嚴峻，「我都拒絕說這是沒有希望」。朔爾茨周一已先到基輔，跟烏克蘭總統澤連斯基會晤並表達支持。

（路透社/德國之聲）