俄邊撤兵邊推動承認烏東獨立 烏克蘭陷被動兩難 總統：入北約或是夢

俄在烏邊境集結超過10萬大軍，尤其俄軍自2月10日起在白俄羅斯舉行聯合軍演，令人憂慮開戰在即。但俄國防部發言人昨表示，南部與西部軍區部分部隊已完成軍演任務，開始搭車返回駐地，惟他強調，俄羅斯在許多地區的大規模軍演仍繼續，包括在白俄和黑海的演習。俄方其後再宣布，撤回部分在克里米亞的演習部隊。昨不清楚有多少俄兵返回基地，但這是數周以來俄羅斯首次宣布縮減在邊境的部隊。

俄：西方戰爭宣傳活動失敗日

俄方一直否認有全面侵烏計劃，外長拉夫羅夫上周六指摘西方政府為國內政治利益，製造並利用烏克蘭緊張局勢，可預期俄軍在完成與白俄羅斯的聯合軍演返回本國後，他們便會高呼「局勢得到緩解」。俄外交部發言人扎哈羅娃昨在Telegram寫道：「2022年2月15日將以『西方戰爭宣傳活動失敗之日』載入史冊，在沒有開出任何一槍下，他們被羞辱和摧毁。」

然而烏克蘭外長庫列巴昨稱，烏克蘭前線形勢依舊緊張，俄羅斯仍需撤回剩餘部隊，「我們有一條規矩：耳聽為虛，眼見為實。當我們看到撤軍，就會相信局勢已經緩和」。

普京的真正意圖和部署惹人揣測，俄羅斯外長和防長周一的言論被指刻意安排而有弦外之音。俄國營電視台周一播出普京分別與外長拉夫羅夫及防長紹伊古開會情况，普京問拉夫羅夫是否有機會達成協議以解決俄羅斯的安全問題，還只是陷入曠日持久的談判。拉夫羅夫答道，俄羅斯已不止一次警告過不會無休止的談判，但他認為仍有外交出路，「在我看來，我們的可能性遠未耗盡……在這個階段，我會建議繼續並加強（協商）」。普京回答：「好。」其後，防長紹伊古告訴普京，俄國在烏克蘭周邊的「大規模演習」即將結束。

俄下議院促普京認烏東獨立

《紐約時報》指出，克宮藉這場精心安排的電視會議，向外界傳達迄今尋求與西方持續談判的最強烈信息，而非動武在即。

不過，俄羅斯下議院昨投票要求普京承認烏克蘭東部兩個獲俄支持的分裂地區獨立。2014年這兩地方自行宣布成立「盧甘斯克人民共和國」和「頓涅茨克人民共和國」，若莫斯科承認上述兩地獨立，俄烏為烏東和平進程達成的《明斯克協議》等同作廢。

俄羅斯一直要求北約停止東擴，確保烏克蘭永遠不加入北約。烏克蘭總統澤連斯基新表態顯示其對加入北約的看法悲觀，在周一與德國總理朔爾茨會後的聯合記者會上，澤連斯基雖強調加入北約的目標已寫入憲法，但也承認烏克蘭目前幾被俄軍包圍處境艱難。他說：「烏克蘭在（爭取入北約）這條路上該走多遠？誰將支持我們？加入北約的前景可能只是一場夢。」

「全國團結日」應對侵烏傳言

對於美官員警告俄羅斯最快本周三侵鳥，烏克蘭政府周一重申情勢並非如美國形容般迫切，澤連斯基周一更宣布周三為「全國團結日」，呼籲國民當天在建築物掛上烏克蘭國旗、齊唱國歌。澤連斯基幕僚長的顧問稱他是在「諷刺」外國傳媒報道可能入侵的日期。

（綜合報道）