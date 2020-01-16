IAEA視察福島核廢水排放 未釋輻射疑慮 東電盼審查提升外界信心

周五發表簡報 年內彙總中期報告

IAEA專家周一與日本經濟產業省會談，今天將開始視察福島核電站，預計周五行程結束時將開記者會發表簡報，年內將彙總中期報告。這支工作組滙集了IAEA職員，以及中國、法國、韓國、俄羅斯、英國和美國等國11名獨立、具有不同專業技術、獲國際認可的專家組成。他們此行將審查日本政府準備排放核廢水入海的行動、計劃、數據和相關文件，評估做法是否符合國際安全標準。

日本政府歡迎IAEA調查團到訪，內閣官房長官松野博一昨表示，將全面配合評估。

日本福島核電站的3個反應堆在2011年「311」海嘯中受破壞，堆芯熔化，必須持續注水冷卻。蘊含輻射物的廢水連同雨水、地下水，累計積存了超過125萬噸，快將耗盡存放空間。日本政府去年4月中決定，準備最快由明年3月開始，着手把經過處理的核廢水通過海底隧道，在距離海岸約1公里處排放。日方稱通過廣泛的抽入海水稀釋和過濾系統，經20年至30年稀釋，可去除大部分輻射物質，使入海廢水除了氚等小量放射物質，「幾乎沒有輻射」。IAEA表示，這跟其他核電站處理廢水做法類同，已予批准。

福島民眾示威 反對排污

不過，中國、韓國、俄國和西太平洋地區皆表強烈反對，憂慮影響海洋生態環境。日本的國內漁業也擔心此舉將損害國內外對其魚獲的信心，東岸居民也心存疑慮，福島縣的民眾周日（13日）就在磐城市舉行示威集會。

（法新社/中通社）