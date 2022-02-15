加國「大使橋」重開 「自由車隊」歐抗爭未散

加拿大警方周日加派人力，現場有超過50輛車，包括巡邏車、巴士及1輛裝甲車，抗議群眾人數從上周六的約100人降至45人左右，清場時拘捕了近30人，並拖走數輛車。溫莎市長迪爾肯斯（Drew Dilkens）周日在Twitter發聲明說：「今日，我們在大使橋的國家經濟危機告一段落。邊境口岸將在安全情况下重新開放。」底特律國際大橋公司隨後發表聲明，稱大使橋已完全重開，讓美加商貿自由流通。每天經過這座大橋的美加雙向貨物貿易額約為3.6億美元（約28億港元），佔兩國貨品貿易總值25%。

警拘97人 遏癱瘓巴黎活動

加拿大貨車司機起初發起「自由車隊」（Freedom Convoy）行動，是為了抗議政府強制他們接種新冠疫苗的規定。這波示威潮延燒到其他國家，法國、荷蘭、瑞士和澳洲等都出現類似抗議活動。法國警方拘捕了97人，以遏止癱瘓首都巴黎的類似抗爭活動。警方估計有超過400輛車徹夜在巴黎附近的多座城市集結，他們號召朝歐盟總部所在的比利時布魯塞爾進發，響應周一在當地舉行的大規模示威。（法新社/路透社/中央社）

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