基輔民眾兩取態 富豪離國異常多

生活如常 vs. 應急計劃

在基輔一間咖啡店，顧客如常光顧，19歲學生柴可夫斯卡亞（Valerie Tchaikovskaya）並不擔心是否開戰在即，「這感覺像挑釁，我們已習慣生活在俄羅斯旁邊」。儘管多國呼籲在烏公民撤離，但不少人選擇留下，英國人貝克威思（Daniel Beckwith）說：「我打算留下來，但每天都會密切留意（事態發展）……並嘗試弄清什麼是真的，什麼是政治姿態。現時一切感覺良好，威脅來自傳媒。」

不過有基輔民眾焦慮持續增加，《衛報》報道，許多烏克蘭人正在制訂應急計劃，有些人為了抵抗入侵，有些人為了逃往更安全地方，許多人亦討論在最壞情况發生時可怎樣做。地窖、地鐵站甚至脫衣舞俱樂部都被認為是俄羅斯空襲時可用作暫避的防空洞。

烏克蘭網媒Ukrainskaya Pravda昨報道，烏克蘭寡頭和富商近日紛紛逃出國家。周日最少有20架包機和私人飛機離開基輔，比過去6年所觀察到的任何時候都多。報道指出，烏克蘭兩大富豪艾哈邁托夫（ Rinat Akhmetov）和平丘克（Viktor Pinchuk）也在逃離之列。不過最近有報道指已離國的部分烏克蘭富豪否認逃離，航運巨頭斯塔夫尼澤（Andrei Stavnitser ）稱，他離開是為了公幹，數天內會回國。

一些在海外的烏克蘭人也擔心俄軍侵烏，25年前與丈夫移居英國的利恩基（Oksana Riwnyj）稱，隨着祖國危機加劇，她也難以如常生活 ，「這是非常緊張和令人擔心的情况，我無法入睡，因為我所有家人都在那裹」。

（紐約時報/衛報/ABC）