關鍵48小時 烏促俄交代陳兵目的 德總理訪莫斯科斡旋 晤普京探意圖

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）周日稱，烏方上周五要求俄羅斯根據《維也納文件》（歐安組織簽署的協議）解釋其部隊在烏邊境集結原因，但俄方未有回覆，因此下一步是要求俄在48小時內舉行會談，「透明地」交代其計劃， 「若俄羅斯對於討論歐安組織空間的安全不可分割（indivisible security）是認真的話，那必須履行其軍事透明度的承諾，以緩和緊張局勢並加強所有成員國安全」。

烏促「北溪2」作地緣政治武器

戰爭陰霾之下，德國總理朔爾茨（前譯肖爾茨）繼法國總統馬克龍後， 相隔一周也展開烏俄斡旋外訪。他周一先到烏克蘭，今日會往俄羅斯與普京會談。朔爾茨昨與烏克蘭總統澤連斯基會晤時重申，他將在會晤普京時強調任何入侵都會對俄造成嚴重的經濟後果，又指準備與俄就歐洲安全議題展開「認真對話」。澤連斯基則對朔爾茨表示，連接俄德的北溪2號線天然氣管道應是「地緣政治武器」。美國一直強調，倘俄侵烏會以截斷北溪2號線作為經濟制裁俄國的手段，但上周訪美的朔爾茨對此並沒附和。

德淡化期望 訪俄不預期具體成果

朔爾茨的幕僚稱他沒放棄透過外交途徑避免戰爭，但淡化其訪俄可取得突破成果的期望。德國官員稱他們不會認為有具體成果，稱朔爾茨此舉最大目標是希望更了解俄羅斯目的，試圖弄清楚有否回到直接對話的途徑。

俄羅斯至昨堅稱沒有侵烏計劃，不過美歐持續放風，指俄烏戰爭一觸即發，有指雙方陣營正作「資訊戰」互相混淆對方視聽。縱使俄尚未採取軍事行動，但《華爾街日報》周日引述烏克蘭官員報道，莫斯科正加緊向烏發動「混合戰」，目的是削弱烏克蘭和製造恐慌，試圖挑起烏國內部不滿情緒及觸發示威，一如俄羅斯2014年在烏克蘭東部般，以製造干預的藉口。報道指出，這些策略顯示普京如何可在避免因發動入侵而遭受西方嚴厲制裁下，維持對烏施壓。澤連斯基的首席國家安全顧問丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）最近說：「俄羅斯首要任務是從內部摧毁我們。」

經濟脆弱的烏克蘭是歐洲最貧窮國家之一，俄羅斯大軍壓境，已令投資者凍結在烏克蘭項目及撤走資金，烏克蘭貨幣近月亦大幅度貶值。俄羅斯上周四宣布在黑海舉行軍演，會關閉烏克蘭南部海域，阻礙烏克蘭主要港口的對外出口，烏克蘭政府炮轟該經濟封鎖是俄混合戰一部分。丹尼洛夫說：「他們想扼住我們的經濟咽喉。」

俄羅斯亦被指屢次向烏克蘭發動網絡攻擊，包括上月涉入侵烏克蘭數十個政府網站並安裝惡意軟件。烏克蘭當局又稱，俄羅斯最近展開新戰略，就是發動「詐彈」威脅。烏國警方稱上月收到近1000個匿名信息，謊稱在近1000個地方包括學校及重要基建等有炸彈，導致有學生需要即時撤離。

烏駐英使失言 稱願棄入北約

對於俄羅斯總統普京要求西方保證烏克蘭永遠不加入北約，北約一再拒絕。不過烏克蘭駐英大使普雷斯泰科（Vadym Prystaiko）向BBC表示，如果能避免與俄爆發戰爭，基輔政府或願意放棄加入北約，但其後澄清說烏克蘭加入北約的雄心不會延遲。

澤連斯基周日亦與美國總統拜登通電話時邀請對方盡快訪問烏克蘭，稱「這將是一個強而有力的信號，有助緩和局勢」。白宮未有回覆。

（金融時報/華爾街日報/BBC/路透社）