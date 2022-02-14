東正教會「獨立」 擺脫莫斯科

烏克蘭獨立後，當地東正教原有3個教會團體，但只有最大的莫斯科牧首聖統烏克蘭正教會（由基輔都主教帶領並擁有自治權，但從屬於莫斯科牧首）得到東正教世界的認可（普世牧首承認）。但在2014年革命後，許多原先跟隨莫斯科聖統的烏克蘭神職人員和信眾不滿教會親近克宮，推廣所謂「手足相殘戰爭」的觀點，故轉向另外兩個教會，最終三方力量聯手，2018年建立統一的「烏克蘭正教會」。翌年東正教普世牧首無視普京和莫斯科牧首的強烈反對，承認烏克蘭正教會為自主教會，不再從屬於的莫斯科牧首區。

「去俄化」勢不可當 時間不等普京

以俄語為母語的烏克蘭總統澤連斯基2019年上台後，俄羅斯原先憧憬俄烏關係有機會改善，但事實是烏克蘭的「去俄化」（或「烏克蘭化」）勢不可當。去年1月，烏克蘭一項新法律生效，規定報章和雜誌的烏克蘭語版本印刷數量不能少於其他任何語言，所有商舖食肆都必須提供烏克蘭語服務。烏克蘭語傳統上被諷刺是未受教育的村民所使用，俄語才是城市精英的語言，但如今烏克蘭語已洗去這污名。

2014年之前，民調顯示烏克蘭民眾對加入歐盟還是由莫斯科領導的歐亞經濟聯盟，大約是各一半，但去年11月的最新結果，卻是58%支持歐盟，只有21%支持俄方陣營，數據細節更反映傳統上俄語裔佔多數的東部和南部，同樣是歐盟支持者更多。史奈德在《華郵》文章表示「沒有烏克蘭（政府的）政策比起俄羅斯對烏克蘭的戰爭帶來這麼大的『烏克蘭化』」，親歐派烏克蘭前外長科利姆金更向《華爾街日報》表示：「時間不等普京，這個國家正在改變。」

民族英雄評價兩極 俄派轟「納粹同謀」

烏克蘭的反俄情緒不是完全沒有爭議。其一例子是對激進派民族主義者班傑拉（Stepan Bandera）的態度，班傑拉帶頭爭取烏克蘭獨立，卻曾跟納粹德國合作，有份屠殺波蘭平民和參與猶太人大屠殺，身後評價兩極。反俄派對他觀感較正面，例如尤先科2010年曾想向他追授「烏克蘭英雄」榮譽，只是被繼任的親俄派亞努科維奇取消，但當局2018年仍將其出生日（1月1日）定為公眾假期以作紀念。俄羅斯以至烏克蘭親俄派都以「追隨班傑拉的納粹同謀」之類的字眼指控親西方的烏克蘭人，藉此合理化吞併克里米亞和分離主義行徑。

（基督教科學箴言報/華盛頓郵報/華爾街日報/半島電視台/克宮網站）