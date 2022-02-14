俄阻親歐不果 克里米亞添新仇

【明報專訊】不過鑑於俄語裔人口眾多，烏克蘭在蘇聯解體後從未真正擺脫來自莫斯科的政治影響力。這點在千禧年後開始轉變，起點是2004年「橙色革命」，總統大選在爆發選舉舞弊和親西方候選人尤先科二噁英中毒的爭議下重新投票，結果尤先科擊敗跟俄羅斯關係密切的亞努科維奇當選，但後者2010年如願登上大位，反映親俄勢力仍不容忽視。真正的劇變要去到2013年底開始的「尊嚴革命」，亞努科維奇翌年因受莫斯科壓力拒絕跟歐盟簽訂自貿協議，引發全國示威浪潮，最終被迫出逃俄羅斯。
這場政治變天的最大後果是俄羅斯吞併克里米亞（Crimea）。克里米亞在蘇聯成立初期為自治共和國（地位比加盟共和國低，但比州高），但二戰後被降格為俄羅斯加盟共和國以下的州，到1954年，蘇共第一書記赫魯曉夫以紀念俄烏統一基礎的《佩列亞斯拉夫條約》簽署300周年名義，將克里米亞州改劃至另一加盟國烏克蘭。分析認為，曾任烏共第一書記的赫魯曉夫有加強對烏克蘭「俄羅斯化」的考慮。
這決定為俄烏關係埋下政治危機的伏線。蘇聯解體後，以俄語裔人口佔多數的克里米亞人不滿，要求從烏克蘭獨立，一度出現騷亂，最終俄羅斯介入調解，克里米亞成為烏克蘭的自治共和國，俄軍黑海艦隊駐紮的塞瓦斯托波爾市則由基輔直轄，艦隊以租借基地的方式留下來。到2014年烏克蘭革命後，親俄勢力「引俄兵入關」，克里米亞和塞瓦斯托波爾最終在俄羅斯主導下通過獨立公投。烏克蘭和西方並不承認這結果。此後，烏克蘭東部俄語裔佔多數的頓巴斯地區也有獨立呼聲，分離主義武裝在俄羅斯支持下控制大片範圍。