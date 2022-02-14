俄阻親歐不果 克里米亞添新仇

這場政治變天的最大後果是俄羅斯吞併克里米亞（Crimea）。克里米亞在蘇聯成立初期為自治共和國（地位比加盟共和國低，但比州高），但二戰後被降格為俄羅斯加盟共和國以下的州，到1954年，蘇共第一書記赫魯曉夫以紀念俄烏統一基礎的《佩列亞斯拉夫條約》簽署300周年名義，將克里米亞州改劃至另一加盟國烏克蘭。分析認為，曾任烏共第一書記的赫魯曉夫有加強對烏克蘭「俄羅斯化」的考慮。

這決定為俄烏關係埋下政治危機的伏線。蘇聯解體後，以俄語裔人口佔多數的克里米亞人不滿，要求從烏克蘭獨立，一度出現騷亂，最終俄羅斯介入調解，克里米亞成為烏克蘭的自治共和國，俄軍黑海艦隊駐紮的塞瓦斯托波爾市則由基輔直轄，艦隊以租借基地的方式留下來。到2014年烏克蘭革命後，親俄勢力「引俄兵入關」，克里米亞和塞瓦斯托波爾最終在俄羅斯主導下通過獨立公投。烏克蘭和西方並不承認這結果。此後，烏克蘭東部俄語裔佔多數的頓巴斯地區也有獨立呼聲，分離主義武裝在俄羅斯支持下控制大片範圍。