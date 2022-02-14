俄烏恩怨上千年 戰火澆油斷牽連

【「烏克蘭危機」系列之一】

俄白烏共同祖先 成普京「歷史統一」論

普京的上述立場，可從他去年發表的「論俄羅斯人和烏克蘭人的歷史統一」文章充分體會。他強調俄羅斯族、烏克蘭族和白俄羅斯族都是古代羅斯的後代，由古俄羅斯語、留里克王朝以及後來的東正教信仰所結合在一起。古代羅斯正式名稱為羅斯公國，即中世紀奉基輔（Kiev，今烏克蘭首都）統治者（以「大公」為頭銜，故為公國）為最高領袖的部落城邦同盟，又被稱為「基輔羅斯」（Kievan Rus），被視為如今三支東斯拉夫民族——俄羅斯族、烏克蘭族和白俄羅斯族的共同祖先。

普京自言已盡力避免兄弟民族的「手足相殘戰爭」，強調俄羅斯不會「反烏」，質疑烏克蘭政府現今的「反俄」立場，令國內不接受這點的人都無法發聲。但這套論述備受質疑。

《論暴政》作者：俄想當大佬 貶別國小弟

烏克蘭民族主義者向來視俄羅斯人為壓迫者，試圖同化他們和抹走其文化和身分認同。著有《論暴政：二十世紀的二十個教訓》的耶魯大學東歐史專家史奈德（Timothy Snyder）1月底的《華盛頓郵報》投書，斥普京的思想是帝國主義，指摘俄羅斯「將其他國家說成小弟（little brothers）的人是（因為）願望成為老大哥（Big Brothers）」。他質疑普京認為如無西方阻撓，烏克蘭人就會共享其「歷史統一論」，純屬一廂情願。

古代羅斯在蒙古西征中滅亡後，東斯拉夫人的分流因統治國家的不同而逐漸展開，但又因沙俄帝國的強盛開始重新交織。蘇聯1922年成立時是由俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯以及外高加索（後再拆分為格魯吉亞、亞美尼亞和阿塞拜疆）4個加盟國共同組成，烏、白更在1945年成為聯合國創始國之一，擁有獨立一票（故蘇聯在聯合國合共有3票）。普京在上述長文便聲言，現代烏克蘭「完全是蘇聯時代的產物」，「我們清楚知道和記得它很大程度是如何在歷史意義上的俄羅斯（historical Russia）之土地上塑造」。

蘇聯舊恨未消 饑荒核災成創傷

烏克蘭人與俄羅斯人對歷史詮釋以至未來路向的選擇愈走愈遠，背後有不少血腥的歷史記憶。其一最早例子是1932至1933年的烏克蘭大饑荒（Holodomor），具體死亡人數在蘇聯政府由始至終隱瞞下難以確定，但肯定是以百萬為單位。儘管俄羅斯史學家認為只是斯大林的農業集體化運動政策錯誤所致，指蘇聯其他地方也同樣存在饑荒，僅原屬糧倉地區的烏克蘭最為慘烈，但現代烏克蘭則指控斯大林故意針對烏克蘭族而炮製「饑荒種族滅絕」，甚至將之跟二戰時納粹德國的猶太人大屠殺（Holocaust）相提並論，要求繼承蘇聯的俄羅斯承擔罪責。

另一例子是1986年切爾諾貝爾（Chernobyl）核災。這次事件不但成為蘇聯一大催命符，更令烏克蘭人對身處莫斯科的統治者埋下怨憤和不信任。儘管有些人會接納戈爾巴喬夫的說法，認為烏克蘭共產黨和政府官員責任更大，但更多人會把矛頭指向莫斯科，甚至令烏克蘭境內的烏克蘭族和非烏克蘭族也開始合流支持本土思潮，抗拒蘇聯中央政府的插手。

上述兩者只是最極端的例子。綜觀蘇聯歷史，位於莫斯科的中央政府對烏克蘭族的打壓此起彼落。無論是1930年代的「大清洗」（大批烏克蘭族知識分子遇害）、1946年廢除烏克蘭希臘禮天主教會（大批神職人員和信眾被流放到西伯利亞勞改），還是1970年代烏共清黨（蘇共中央擔心烏共高層嘗試利用分離主義情緒），烏克蘭族知識分子都首當其衝。蘇聯歷史上已知的政治犯中，接近40%是烏克蘭人，是烏克蘭在蘇聯人口的比例的兩倍有多。最終1991年烏克蘭獨立公投，總投票率超過84%，投贊成票比例達90.32%。