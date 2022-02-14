加國自由車隊示威 警清場拘人拆帳篷

動用裝甲車 數百人拒讓步

安大略高等法院上周五要求在連接加拿大溫莎及美國底特律的「大使橋」的示威者離開後，加國警方翌早在裝甲車協助下清場，拆除行車道上的帳篷、游說司機駛走貨車。及至當晚警方未完成清場，雖然大部分汽車已被移走，仍有數百人拒絕讓步。溫莎警方發言人表示目標是和平清場，但未能確認能否完成，前日亦沒有拘捕報告。至於另外位於曼尼托巴省和艾伯塔省的兩個美加邊境口岸繼續有示威者堵塞。

貨車司機最初在渥太華示威，要求終止跨境貨車司機的疫苗接種要求，後來有其他示威者進而要求結束所有疫苗要求，更有人展示納粹旗和邦聯旗，亦有人高叫反總理杜魯多口號。杜魯多雖一再強調示威者僅代表一小撮人，但貨車司機傳達的信息引起比當局預期更廣泛的共鳴，法新社引述有民調指三分之一加拿大受訪者支持示威，44%稱最少能理解貨車司機的不滿。

加拿大的示威亦促使多國民眾發起類似抗議活動，例如荷蘭海牙上周六有示威車隊令當地市中心一度陷入停頓，警方警告示威者下午中段若不撤離會被罰款後，示威司機都已離開。瑞士蘇黎世亦有數百人抗議防疫政策，另有數千人與之打對台示威，警方出動催淚氣體、水炮和橡膠子彈驅散兩批非法集會人士。

紐國風暴下示威

澳洲和新西蘭亦同樣有反防疫措施抗議，例如澳洲首都坎培拉前天估計有約一萬名示威者遊行到國會大樓反對疫苗接種規定。新西蘭首都惠靈頓的同類示威到周日亦踏入第6天，即使受到熱帶氣旋多維（Dovi）吹襲，導致周日各地出現停電、山泥傾瀉及民眾疏散，國會議長亦安排向示威者播放音樂及政府防疫信息，亦無阻民眾在國會大會外繼續紮營抗議。

（法新社/路透社）

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