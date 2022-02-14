「長新冠」患者報稱運動傷身 美研究：疑神經纖維受損 影響血管功能

印第安納大學醫學院生物統計和健康數據科學家蘭伯特（Natalie Lambert）與facebook一個新冠生還者支援群組合作，收集逾100萬長新冠病人自願提供的資料作研究，發現病人經常報稱醫生建議他們做運動，但許多人聽從醫生建議，情况反而轉差。

蘭伯特說，她的研究發現，無力做運動是新冠患者康復期間常見的後遺症，他們有「勞動後倦怠」（PEM）情况，做極小量活動也會筋疲力竭，有人甚至會難以思考、肌肉疼痛等。研究人員去年8月對3762名長新冠患者作網上調查，發現89%報稱有PEM。

另發現心跳反應出問題

另一方面，波士頓布里格姆婦女醫院（Brigham and Women's Hospital，BWH）醫生西斯德羅姆（David Systrom）上月比較10名做運動有困難的長新冠患者，與10名從未染疫但運動後氣促的人，發現長新冠患者踏健身單車時血管功能失常，令氧氣無法有效率地送到肌肉。

西斯德羅姆表示，無人知道這血管問題的成因，但最近另一項研究發現，長新冠病人涉及器官和血管功能的神經纖維受損。

亦有研究發現長新冠病人運動時心跳反應出問題。印第安納州研究人員去年11月研究29名大約3個月前確診新冠的女性，發現當她們接受6分鐘步行測試時，心跳率沒有像從沒染疫女性般加快或及時恢復正常。

蘭伯特指出，有長新冠病人亦確診可影響血流的「姿勢性直立心搏過速綜合症」（POTS）。她說，POTS患者的神經系統不能調節心跳、血壓、流汗、體溫等。

西斯德羅姆認為，做運動對長新冠病人來說並非不可能，甚至對他們有益，但前提是他們先要接受適當治療，然後才開始循序漸進的運動計劃。

歐調查mRNA疫苗疑致月經亂

另外，歐盟旗下的歐洲藥品管理局安全委員會上周五表示，正在調查有婦女接種BioNTech-輝瑞或莫德納（Moderna）新冠疫苗後大量月經出血或暫時停經的報告。

該機構指出，兩種疫苗都是基於mRNA技術，但目前還不確定是否與月經紊亂有因果關係。

（紐約時報/路透社）

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