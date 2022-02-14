英媒：查理斯卡米拉將並肩加冕

簡約典禮 代號「金球行動」

根據代號「金球行動」（Operation Golden Orb）的計劃，典禮將於查理斯登基後的一年內在西敏寺舉行。查理斯希望其加冕典禮遠比以住的簡短和省錢，最多只邀請2000名嘉賓，還希望更能代表不同社群和信仰，以呈現他所希望的現代精簡版王室。消息人士指出，鑑於查理斯年事已高，典禮會比以往的簡短。

另外，報道指查理斯登基後，用於郵筒和警察制服上的王室徽號也想改以較簡單的都鐸王冠，取代現時的聖愛德華王冠。

為反映英國的「全球帝國」地位，伊利沙伯二世1953年加冕典禮場面盛大，歷時3小時，破天荒由電視全程直播。典禮邀請8000重要人士出席，巡遊動用了逾4萬英兵。當年的典禮耗資157萬鎊（1660萬港元），相當於今天的4600萬鎊（4.87億港元）。

現年95歲的伊利沙伯二世曾稱會終生履行君主職務，尚未表明何時遜位，但她上周在文告中表明希望卡米拉將來獲王后頭銜，因此查理斯加冕之日，英王與王后將同時加冕。英國對上一次有王后加冕是1937年，喬治六世加冕時，在他身旁的妻子伊利沙伯亦加冕成為王后，到她的女兒登基成為伊利沙伯二世之後，她榮升王太后。

王夫菲臘親王在伊利沙伯二世登基時並無加冕資格，他在妻子的加冕典禮上，跪在妻子面前，宣誓當女王的最忠實臣子。

（星期日郵報）