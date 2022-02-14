美媒：克里米亞教訓 資訊戰先發制俄

美國及北約2014年遲緩應對俄羅斯聲稱，在克里米亞政府大樓活動的綠衣蒙面人員只是親俄示威者，其後確認那是俄軍士兵已奪取克里米亞。而2003年，時任美國小布殊政府官員因過分依賴虛假情報源，公開聲稱薩達姆政權持有核武大殺傷力武器，從而發動攻伊戰爭，其後飽受抨擊，成為美國靠假情報發動戰爭的污點。美方指現今情况「已經不同」，白宮國家安全顧問蘇利文上周五（11日）強調，公開情報並非為了開戰，而是嘗試制止戰爭。

由於西方政府往往未能提供具體支持證據，令傳媒及外界質疑公開情報的真確性。烏克蘭總統澤連斯基上周六亦指坊間充斥「太多資訊」，但無法百分百證實莫斯科將如西方所指於本周三（16日）侵烏，他指明白風險所在，但呼籲「若有可靠消息者」可與烏克蘭分享。

俄外長：撤軍後西方會稱局勢緩解

莫斯科外交部指摘美國策動「資訊攻擊」，旨在損害俄方安全保障的合理主張。俄外長拉夫羅夫上周六稱，西方政府為了國內政治利益，製造並利用烏克蘭緊張局勢，可預期俄軍在完成與白俄羅斯的聯合軍演返回本國後，他們便會高呼「局勢得到緩解」。俄國專家及民眾亦認為，美國年底將舉行國會中期選舉，拜登政府正以此為執政民主黨爭取外交分數。

（紐約時報/CNN/華盛頓郵報）