荷蘭率先停飛烏航班 保險公司預告停保

【明報專訊】外界關注烏俄軍事衝突恐一觸即發，美國、英國、德國等10多國都已呼籲在當地國民離開烏克蘭。美國國務部上周六（12日）已指示大部分駐基輔大使館人員離烏，國防部亦表示撤離約150名協助訓練烏國士兵的美軍。荷蘭政府同樣呼籲在烏克蘭的國民盡快離開，全荷通訊社（ANP）上周六報道，荷蘭皇家航空（KLM）因應局勢即時停飛前往烏克蘭的航班。烏克蘭SkyUp航空公司前天稱，有國際保險公司通知將於48小時內停止受保飛經烏克蘭的航班。
歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）12日強調，外交使團仍留守當地為歐盟公民服務，並與烏克蘭政府合作。
澳洲昨宣布撤走在基輔的最後外交人員及關閉使館。澳洲外長佩恩（Marise Payne）昨日發聲明，稱指示駐基輔大使館人員撤離到利沃夫一個臨時辦公室，並呼籲在當地澳洲國民立即經商務方式離開烏國。澳洲總理莫里森則呼籲中國為烏克蘭發聲，指中國樂於批評澳洲，但對俄羅斯在鄰近烏國邊境集結沉默得「令人不寒而慄」。
中國外交部發言人趙立堅1月17日曾表示，中方在烏克蘭問題的立場一貫、明確，倡導平衡公正對待相關國家的安全關切和安全倡議，通過對話協商解決分歧。