荷蘭率先停飛烏航班 保險公司預告停保

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）12日強調，外交使團仍留守當地為歐盟公民服務，並與烏克蘭政府合作。

澳洲昨宣布撤走在基輔的最後外交人員及關閉使館。澳洲外長佩恩（Marise Payne）昨日發聲明，稱指示駐基輔大使館人員撤離到利沃夫一個臨時辦公室，並呼籲在當地澳洲國民立即經商務方式離開烏國。澳洲總理莫里森則呼籲中國為烏克蘭發聲，指中國樂於批評澳洲，但對俄羅斯在鄰近烏國邊境集結沉默得「令人不寒而慄」。

中國外交部發言人趙立堅1月17日曾表示，中方在烏克蘭問題的立場一貫、明確，倡導平衡公正對待相關國家的安全關切和安全倡議，通過對話協商解決分歧。

（BBC/路透社）