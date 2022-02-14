基輔「榮耀」示威 媒體彙整西逃路線

【明報專訊】烏克蘭首都基輔市面暫未見明顯異常，數千名民眾上周六（12日）在基輔市中心遊行以示團結，又高呼「榮耀歸於烏克蘭」等口號。烏克蘭總統澤連斯基同日在南部赫爾松（Kherson）地區視察跨部門聯合演習，模擬鎮壓由民眾或者外國人發起的挑釁行為，他表示俄羅斯可能在任何時候發動攻擊，強調最重要是國民保持冷靜。他說：「我們敵人的最好朋友，就是在我們國家裏的恐慌。」武裝部隊總司令扎盧日內（Valery Zaluzhny）和防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）亦向民眾派定心丸，稱入侵者不會佔領到基輔、敖德薩、哈爾科夫等烏國城市，扎盧日內指他們已加強基輔的防備、完成戰爭準備。
因應可能變化，《基輔郵報》（Kyiv Post）上周三彙整當局發布的緊急應變指南，列出通往西側5個鄰國（波蘭、匈牙利、斯洛伐克、羅馬尼亞和摩爾多瓦）的過境點，以及首都防空洞位置，以供民眾參考。基輔市長前日批准一項撤離計劃，以在緊急時助該市300萬居民撤走。
民眾：局勢升級對拜登有利
另外，中國中央電視台（CCTV）昨日報道指基輔商場及餐廳仍照常營業，有基輔民眾接受央視訪問時稱認為不會爆發戰爭，「只是在媒體領域有『戰爭』」，又認為局勢升級某程度上有利美國總統拜登，因這為他帶來在美國國內的利益。