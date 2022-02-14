基輔「榮耀」示威 媒體彙整西逃路線

因應可能變化，《基輔郵報》（Kyiv Post）上周三彙整當局發布的緊急應變指南，列出通往西側5個鄰國（波蘭、匈牙利、斯洛伐克、羅馬尼亞和摩爾多瓦）的過境點，以及首都防空洞位置，以供民眾參考。基輔市長前日批准一項撤離計劃，以在緊急時助該市300萬居民撤走。

民眾：局勢升級對拜登有利

另外，中國中央電視台（CCTV）昨日報道指基輔商場及餐廳仍照常營業，有基輔民眾接受央視訪問時稱認為不會爆發戰爭，「只是在媒體領域有『戰爭』」，又認為局勢升級某程度上有利美國總統拜登，因這為他帶來在美國國內的利益。

（路透社/央視）