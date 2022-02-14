俄斥西方漠視關切 「歇斯底里」渲染 普京拜登會談一小時乏突破 德總理今明烏俄斡旋

拜登警告俄侵烏將付沉重代價

因應烏克蘭局勢，拜登在與普京前天通話約一小時。其間拜登警告莫斯科如進一步侵烏，將會令大批人受苦，並影響俄羅斯國際地位。美國將會聯同盟友果斷應對，「迅速讓俄羅斯付出沉重代價」。美方官員指拜登與普京通話「未有令形勢出現根本變化」。

克里姆林宮外交政策顧問烏沙科夫（Yury Ushakov）事後介紹，普京在上述通話中強調，西方國家沒有施加應有壓力以推動烏克蘭履行《明斯克協議》規定的義務。普京說，烏克蘭存在軍事化危險，西方國家有意使用現代武器對其實行武裝，推動烏克蘭對頓巴斯和克里米亞地區作挑釁。

烏沙科夫形容，西方指控俄羅斯將侵烏，並威脅準備制裁，是「歇斯底里至極點」。他又重申美國及北約仍未回應俄方早前提出的核心安全保障要求，但指俄美領導人同意就通話中所提的所有問題繼續作各層級接觸。

除與拜登交談外，普京上周六亦與法國總統馬克龍，以及白俄羅斯總統盧卡申科通電話。克宮聲明表示，普京與馬克龍對話時提出，西方指控俄羅斯「計劃侵烏」屬「挑釁性臆測」。聲明又再次譴責西方向烏克蘭基輔政府輸送「現代化武器」，同時不願向後者施壓遵守國際協議，停止在烏東挑動衝突，指現况令頓巴斯地區的烏國安全部隊可能採取侵略行動。

斥指控計劃侵烏「挑釁臆測」

截至昨日，俄羅斯官方一再否認有入侵烏克蘭的計劃。不過，美國官員上周五放風稱，指俄軍最快於本周三（16日）發動侵烏；然而美國防部發言人昨表示，無法證實相關報道。英國防相華禮仕向《星期日泰晤士報》稱，普京「隨時」可下令其坦克開進烏克蘭，而西方即使加強外交，卻無阻俄國增兵，情况有如1938年二戰爆發前，外交游說納粹德國失敗。

美國北約續向歐洲東翼增兵

美國《華盛頓郵報》引述北約外交官消息，指北約組織現在波蘭及波羅的海3國輪駐有戰鬥部隊，而俄羅斯一旦侵烏，聯盟考慮在羅馬尼亞、保加利亞、斯洛伐克，以至匈牙利增加部署同類部隊。北約亦勢將加強在黑海和波羅的海軍演和部署，以及加強情報收集。

美軍上周五表示，將向波蘭增派3000名陸軍第82空降師成員，令該國的美軍增至5000人。同時，美軍正從德國調派1000名士兵前往羅馬尼亞，在當地將共部署有1900名美軍。除領導北約旗下部隊外，美軍尚可通過雙邊框架，增強北約東翼的軍力，如目前已在立陶宛輪替駐有一支裝甲營；拉脫維亞則有一支戰鬥航空旅。另美軍同時在波羅的海3國皆部署有特別行動部隊，美軍在波蘭亦設有前線指揮部，監督駐歐士兵的輪換。接壤俄羅斯的羅馬尼亞作為北約成員國，正加緊翻新基地和加強軍備建設，並呼籲美軍加強在該國部署，以防可能戰線蔓延至該國。

（路透社/法新社/華盛頓郵報/華爾街日報/BBC）