加國堵大橋示威清場 法催淚彈驅散示威

安大略省溫莎市和汽車零件製造商協會早前入稟申請禁制令，要求示威者結束在連接溫莎及美國底特律的大使橋的抗議。法院其後批出禁制令，警方亦發布聲明告之示威者，堵塞大橋屬刑事罪行，然而及至昨日仍有約100人留守。警方昨日早上抵達大橋，並展開清場，有部分示威者自行離開。

加總理警告示威者要面對嚴重後果

其他邊境口岸和首都渥太華則繼續有反防疫限制的示威，安大略省省長福特（Doug Ford）上周五形容渥太華市被圍困兩周，稱那不再是示威，是非法佔領。總理杜魯多上周五跟美國總統拜登通電話後稱所有結束堵路的方案都「放在桌上」，警告示威者要面對的後果正愈來愈嚴重：「你不會希望被吊銷牌照、留下會影響就業、生活，甚至影響到美國等外國的刑事紀錄。」

法國亦有類似的「自由車隊」反抗疫措施示威，示威者不滿進出很多公共場所都要使用疫苗通行證，多座城市的司機無視警方警告前往巴黎，警方在Twitter帖文稱，他們在各個前往巴黎的入口處截停有關車輛，截至中午阻止約500輛企圖駛進巴黎的汽車，並發出337張告票和拘捕14人。有部分示威者突破重圍，警方要在凱旋門附近的香榭麗舍大道施放催淚彈驅趕示威者。另外，警方亦在巴黎南部拘捕兩名攜有汽油罐、槌和刀的示威者。

（路透社/BBC/華盛頓郵報）

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