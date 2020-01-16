美CDC研究反映復必泰須第四針 第三針5個月後保護力剩三成

福奇倡免疫力弱者打第四針

研究分析去年8月26日至今年1月22日的逾24萬個有感染新冠病毒症狀的急症，及情况較嚴重的約9.3萬個住院個案。研究顯示在Omicron變異株肆虐時，接種兩劑疫苗後兩個月內避免到急症室求診或要接受緊急護理的保護效力有69%，5個月或更後時間會跌至37%；而接種第3針後兩個月的保護能力回升至87%，但到第4個月後保護能力會跌至66%，第5個月或以後再降至31%。至於接種第3針後首兩個月，避免住院的保護力有91%，到第4個月則降至78%。

雖然目前有證據顯示疫苗效力在接種兩劑後會下降，但關於加強劑的保護效力持續時間的研究相對較少。參與研究的作者在報告總結出，研究發現接種第3劑mRNA新冠疫苗後數月保護效力減弱，突顯再接種多一針以維持或提升保護力的重要性。對於接種第4針，美國總統首席醫學顧問福奇上周三在疫情簡報會上表示，免疫反應較弱人士，例如長者及免疫功能低下的人，或要接種第4針。

譚德塞：全球七成接種 嚴重期年內結束

另外，世界衛生組織總幹事譚德塞上周五到訪南非一間藥廠時表示，若今年6至7月全球有七成人口接種疫苗，疫情嚴重期（acute phase）或有望在今年完結。他當日視察的藥廠「安福里根生物製劑與疫苗」（Afrigen Biologics and Vaccines）正利用莫德納的研究成果，在非洲生產mRNA疫苗，今年11月展開臨牀研究，預計2024年獲批准使用。非洲目前只有11%人口完成接種疫苗，比例為全球最低。

（法新社/中央社/紐約時報）

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