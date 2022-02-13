拜登印太戰略倡加强地位 改華戰略環境

稱維護台海和平 維持一中承諾

這份題為「美國的印太戰略」的12頁文件，全文共有14處提及「中華人民共和國」，明言「尤其是中國」為印太地區帶來的加劇挑戰，華府盟友和伙伴承受眾多「中國有害行徑的代價」，促使華府加強聚焦印太。但文件強調，這項戰略的目標並非「改變中國」，而是「塑造其運作的戰略環境」，並在全球建立對美國及其盟友和伙伴等最為有利的「影響力平衡」。文件又延續拜登政府過往說法，表明要尋求「負責任地管控」對華競爭，並在氣候變化和核不擴散等範疇上跟中國合作。

文件又表明，華府會跟區內外伙伴合作以維持台灣海峽的和平穩定，包括支持台灣自衛能力、確保台灣未來會按台灣人民的意願和最佳利益和平地作決定，但強調維持「一中政策」，以及對《台灣關係法》、《中美三個聯合公報》和對台《六項保證》的長期承諾。

達成以上印太戰略目標的手段包括：（一）現代化的同盟關係；（二）靈活的伙伴關係——更為自主的東盟、帶頭的印度、強大和可以依賴的「四方安全對話」（QUAD）和投入的歐洲；（三）經濟伙伴關係；（四）新的美國國防、外交、開發和對外援助資源；（五）在美國政府的所有層面持續地聚焦於印太以及對這地區作出承諾。

布林肯稱烏形勢將影響印太

文件公布時間適逢國務卿布林肯展開印太訪問行程，外界關注烏克蘭危機會否打亂拜登政府轉向印太的步伐。有高官表明布林肯此行反映即使烏克蘭危機更為逼切，美國仍認知到「持續接觸」印太地區的重要性。但布林肯上周五承認，倘若俄羅斯可不受懲罰地威脅烏克蘭，「即使是距離歐洲的另一半世界」（指印太地區）都會受到影響，他又不點名中國地稱「其他國家正在觀察」。

（白宮網站/Axios/日經亞洲/衛報）