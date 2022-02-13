俄輿論硝煙味淡 專家質疑白宮為選舉製侵烏論

學者：俄學界民間不理解侵烏論

「我幾乎沒聽聞過在俄羅斯有任何國際關係專家認為（當局）正在策劃或可能（發生）戰爭。」莫斯科國防智庫「PIR中心」青年研究員克瓦塔爾諾夫（Artem Kvartalnov）向本報稱：「（在俄羅斯）無論是專家還是公眾，都無法理解為何（西方）每一個人都在談及入侵有可能發生——美國每個星期都會宣布新的（俄軍攻烏）日期」。

俄羅斯外交部上周五亦發聲明批評西方國家散布假資訊，企圖轉移外界對其侵略行為的關注，「在2021年末及2022年初，全球資訊空間面對史無前例、大規模且精密的媒體宣傳活動，用意是要讓國際社會認定，俄羅斯正準備入侵烏克蘭領土」。俄羅斯一直否認計劃攻擊烏克蘭，並批評北約運送武器給烏克蘭及提供軍事訓練，威脅俄羅斯。

俄軍情報專家出身的美國智庫駐俄分部「卡內基莫斯科中心」主任特列寧（Dmitri Trenin）則在Twitter質疑這是白宮的「絕妙策略」，「倘若俄羅斯真的入侵，全世界都已接獲警告；倘若不是，拜登就可以被視為令普京眨眼（指率先退讓）的領袖」。他認為這是美國民主黨人急須的外交得分，令阿富汗亂局不會成為中期選舉議題。

明報記者