美警告俄最快本周侵烏 俄斥假資訊 英日德等促公民離烏 俄撤外交官

華府指俄將先空襲再大規模地面戰

蘇利文表示，雖然暫未看到普京已為侵烏作出最終決定，但俄在烏國邊境的軍力已足夠隨時大規模入侵，「我們目前無法確定日期和時間，但我們看到一個非常可信的情况是俄會採軍事行動，甚至在冬奧閉幕（2月20日）前」。他表示 ，若俄羅斯向烏克蘭發動攻擊，可能先發動空襲和導彈攻擊，稱這顯然不論國籍地造成平民死傷，接着會在無預警下採取涉及大規模部隊的地面入侵，且會對基輔作「快速攻擊」。美國官員曾警告，若開戰可能造成2.5萬至5萬名平民死亡。

蘇利文呼籲在烏的美國公民48小時內離開，稱一旦開戰，華府不會派美軍到烏克蘭撤僑。美國國務院昨宣布撤走駐基輔大使館的非必要員工，目前使館有約近200名美國人，美聯社稱大部分人會轉到烏克蘭西部靠近波蘭邊境地區，只留小部分人在基輔。英國、德國、日本、拉脫維亞、挪威、荷蘭、澳紐和台灣亦敦促在烏公民盡快撤離。英國國防部表示，所有英軍會在周末撤離烏克蘭。俄羅斯衛星通訊社亦引述知情消息人士報道，俄羅斯外交官和領事人員開始陸續離開烏克蘭。

《紐約時報》及美國新聞網站Politico昨引述美國官員報道，俄羅斯最快周三（16日）向烏克蘭展開攻擊。美國公共廣播公司（PBS）上周五引述西方及美國國防官員報道，普京已決定侵烏，並已將有關計劃告知軍方，預計最快本周出手。國防官員稱，首兩天俄羅斯會發動空中轟炸及電子戰，之後地面進攻，目標不排除是實現烏克蘭政權更迭。《衛報》也報道，根據外交消息，拜登已告知其他北約及歐盟領袖，美國認為普京已決定侵烏，並在未來數日採取行動。

美打資訊戰公開情報 圖打亂俄侵烏部署

美國及盟友近月大打資訊戰，試圖阻止俄侵烏。美國有線新聞網（CNN）上周五引述華府官員報道，國家安全局連同安全及情報部門正小心協調對外發放情報，目的為阻止俄國插贓嫁禍，甚至最終令對方取消侵烏，目前「已取得一定成效」，令莫斯科亂了陣腳。CNN引述西方情報官員分析，公開情報的好處和目標是令俄方驚訝美國及西方掌握他們的內部動向，繼而令莫斯科高層懷疑他們的行動計劃是否能秘密執行。同時，俄方可能亦會懷疑有內鬼泄漏消息，並將疑似間諜的有能力官員革職。

拜登普京通電話商局勢

若俄羅斯真的入侵烏克蘭，反映近日歐洲領袖及官員外交斡旋失敗。俄羅斯外長拉夫羅夫昨日與美國國務卿布林肯通電話時，指摘美國發動宣傳戰，又稱美國和歐盟漠視莫斯科的安全訴求。另外，拜登將於美國時間昨日早上與普京通電話。

隨着開戰風險急升，美國上周五表示，將增派3000名美軍前往波蘭，向東歐的北約盟國展現支持。美國本月2日宣布派出2000兵到歐洲，其中1700名美軍在波蘭，其餘在德國。

（華盛頓郵報/衛報/紐約時報/俄羅斯衛星社）