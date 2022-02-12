車隊堵第4條過境通道 美籲加國用聯邦力量

「自由車隊」繼堵塞來往安大略省溫莎和美國底特律的大使橋及位於艾伯塔省的邊境通道後，周四和周五堵塞多兩條通道。溫莎市正向安大略高等法院聲請驅離示威群眾的強制令，市長迪爾肯斯表示，警方已開始在大使橋附近增援，說當局準備好驅散示威者。美國官員周四表示，加拿大應動用聯邦政府力量，紓緩邊境通道堵塞帶來的經濟影響。

美法醞釀類似示威

世界多地醞釀類似「自由車隊」的示威。在美國，國土安全部提醒全國各地執法部門，美版「自由車隊」示威可能在明日（13日）美式足球超級碗決賽當日展開，抗議車輛可能在3月1日拜登發表國情咨文當日抵達首都華盛頓。法國警方昨表示，將在巴黎部署數千警力，在通往首都巴黎的主要道路設檢查站，阻止「自由車隊」抗議車輛駛入。新西蘭示威者昨則連續第4日佔據國會外空地，參與人數增至過千，但警方沒再像周四般驅趕人群。當日有逾120人被捕。

（法新社/路透社/彭博社）