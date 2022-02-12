數目20年減半 澳洲東岸樹熊列瀕危

樹熊被公認為澳洲國寶，10年前在東岸已被列為易危（vulnerable）物種。環境部長蘇珊·利（Sussan Ley）周五宣布將新南威爾士省、澳洲首都特區和昆士蘭省的樹熊列為瀕危，以提高對牠們的保護程度。

政府估計，澳洲樹熊數目由2001年的18.5萬隻跌至2021年的9.2萬隻。澳洲樹熊基金會去年表示，澳洲此前3年失去約三成樹熊，從2018年逾8萬隻減至少於5.8萬隻，新南威爾士省的樹熊數目跌幅最嚴重，達41%。

科學家促推嚴法 設保育誘因

世界自然基金會 （WWF）的研究估計，2019年底至2020年初的山火造成逾6萬隻樹熊傷亡而在山火問題之前，樹熊的棲息地已因為土地開墾作農業、城市發展、採礦和林業之用而大大減少。

環保組織歡迎澳洲政府的決定，但認為早應採取相關行動。WWF澳洲分會的保育科學家布蘭奇（Stuart Blanch）稱，樹熊在10年間就從不在名單上，再被列入易危以至瀕危。他警告，除非當局推出更嚴厲的法例和向土地擁有者提供保育誘因，否則政府的決定將不能阻止樹熊步向滅絕。

（路透社/法新社）