澳洲改完成接種定義 加強劑成新標準 外國旅客入境續只須兩針

根據澳洲免疫技術諮詢小組（ATAGI）新修訂的指引，國民必須接種第3針疫苗才可被視為完成「最新」（up to date）的疫苗接種。衛生部長亨特（Greg Hunt）發聲明表示， ATAGI建議所有16歲或以上人士，在接種兩針疫苗後3個月接種加強劑，以維持最佳的保護效力及完成「最新」的疫苗接種。

兩針後逾6月被視「過期」

ATAGI亦建議若民眾接種兩針後逾6個月仍未接種加強劑，其接種狀態會被視為過期（overdue）。《衛報》指出，指引以「最新」字眼取代「完成接種」（fully vaccinated）一詞，突顯加強劑可以提供更好的保護，特別是面對傳播力高、擴散快速的Omicron變異株。

亨特指出，「最新接種疫苗」僅用於國內管理疫情，不會阻止未接種加強劑的外國旅客入境。此外，內閣亦同意除了針對護理長者的工作人士外，不會制定全國性的3針疫苗強制接種規定，而各省政府可各自制定接種要求的規則。維多利亞省長安德魯斯（Daniel Andrews）最近數星期都呼籲更新完成接種的定義為已接種3針疫苗。

各省政府可自定第三針要求

澳洲是全球新冠疫苗接種最高的國家之一，94%的16歲以上人士已接種兩針，另為民眾接種近1000萬針加強劑。澳洲至今錄得270萬宗新冠個案，絕大部分都是自去年11月底出現Omicron以來錄得。

（路透社/衛報）

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