與英外相談不攏 俄外長：如聾啞對話

「諾曼第會談」9小時無突破

代表莫斯科與會的克宮副幕僚長科扎克（Dmitry Kozak）會後承認，各方未能達成任何可見、具體的成果，無法根據上次巴黎會談同意般，克服所有圍繞新舊明斯克協議詮釋的分歧。科扎克稱許法國總統馬克龍等西方領袖較早前的斡旋努力，但認為「西方外交對烏克蘭的談判立場沒有影響力」，又歸咎烏克蘭展示「非常強硬的立場」。

代表基輔與會的總統辦公室主任耶爾馬克（Andriy Yermak）承認存在「重大分歧」，但提到四方均有繼續商討的意願。他稱未來談判焦點應該會在基輔政府與親俄分離武裝的囚犯交換，並重啟政府軍與叛軍控制範圍的越境安排。

英俄外長周四則在莫斯科會談。在會後聯合記者會，拉夫羅夫公然諷刺站在旁邊的卓慧思，他說：「我對雙方舉行了一場啞巴與聾人的對話確感失望……我們最仔細的解釋（如同種子）落在未翻鬆的泥土。」俄報章《生意人報》引述消息披露卓慧思在會議的尷尬一幕，拉夫羅夫問及是否認為俄羅斯在其西南部、鄰近烏克蘭的羅斯托夫州及沃羅涅日州具有主權（意指俄方有權在此作軍事部署），卓慧思錯答不會承認俄國對兩地擁有主權，要英國大使糾正。卓慧思其後回應稱誤以為對方指的是由親俄武裝控制的烏克蘭東部地區。

（華爾街日報/塔斯社/金融時報）