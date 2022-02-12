「不會派兵救人」 拜登促國民離烏 俄艦黑海準備軍演 烏克蘭：水域遭封鎖

拜登接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時表示，不會派兵進入烏克蘭協助美僑撤離，因為那將觸發「世界大戰」，「一旦美軍與俄軍互相開火，我們將處於一個不一樣的世界」。拜登又指今次情况與以往非常不同，「我們並非在應對恐怖組織，而是全球其中一支最大型的軍隊」，他警告形勢或將急速失控，勸喻在烏國民盡快離開。拜登又向主持人稱，即使俄羅斯總統普京「蠢得入侵烏克蘭，他也應該夠明智地不會做出負面影響（當地）美國國民的事」。他表示，毋須向普京明言「紅線」，因對方知道什麼位不能越過。身在澳洲出席四方安全對話（QUAD）會議的美國國務卿布林肯周五亦表示，俄羅斯隨時揮軍侵烏，包括在北京冬奧仍在舉行期間。

美國國務院同日發出旅遊警示，稱俄軍一旦對烏克蘭採取軍事行動，美國在當地包括協助國民撤離等領事服務將「嚴重受影響」，呼籲在當下俄軍軍事威脅升級及新冠疫情肆虐之際不要前往烏國，在當地的國民應立即循商業航班或私人方式離開。

俄警示軍演會開炮 烏：以軍演回應

俄軍近日調派6艘艦船到黑海，準備下周在黑海和亞速海舉行軍演，並已對沿岸發警示，屆時將會發射導彈和炮火。烏克蘭外交部指該舉動涉及「前所未見大範圍」，切斷黑海和亞速海航道，使船舶「變相不可能」航行。該國防長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）在Twitter發文稱，兩海的國際水域已被封鎖。烏方又稱黑海軍演是俄軍發動「混合戰」的一部分，明言準備以軍演回應。美國駐烏大使館則在Twitter稱，俄羅斯以軍演為藉口，限制烏國主權以及黑海和亞速海的自由航行權利，損害作為烏國經濟命脈的海上交通。

烏克蘭總統澤連斯基周三稱，俄羅斯和白俄聯合軍演目標為該國帶來「心理壓力」，外長庫列巴（Dmytro Kuleba）亦稱俄方反覆強調烏國和北約帶來的威脅是「無稽」。俄方則強調，在白俄的俄軍士兵會在演習結束後返回原來駐紮的基地。

新衛星照揭俄三路軍事建設增

另外，美國太空科技公司Maxar Technologies發布本周三及周四最新拍攝到的衛星影像，顯示俄軍已在白俄，以及克里米亞西部新奧澤爾涅（Novoozernoye）、斯拉夫內（Slavne）中部奧克佳布爾西克（Oktyabrskoe）增加軍事建設，另他們亦正向俄國西部庫爾斯克（Kursk）加送軍備。

美國白俄軍官通電話 「減誤判風險」

在上述軍事緊張之際，美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley ）周四與白俄總參謀長古列維奇（Viktor Gulevich）罕見通電話。美國國防部聲明表示，通話旨在促進雙方領袖溝通，減少誤判形勢風險，又稱雙方就歐洲安全形勢交換意見。白俄稱通話由美方發起。

（NBC/路透社/法新社/BBC）