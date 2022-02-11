國際

國際新聞

朝鮮郵票展 慶祝金正日80歲冥壽

【明報專訊】朝中社周四發布前一天所拍照片，顯示平壤舉行慶祝朝鮮前領導人金正日誕辰80周年的郵票展覽開幕儀式。金正日生於1942年2月16日，卒於2011年12月17日。

（法新社）

上 / 下一篇新聞