太陽風暴毁SpaceX 40衛星 專家料損失7.8億 歷來最嚴重

SpaceX上周四在佛州甘迺迪太空中心利用「獵鷹」9號火箭，把49顆衛星送上距離地面210公里的位置，打算作最後檢查後再上升至更高的位置。翌日（4日）有40顆衛星受到磁暴影響而脫軌。太陽磁暴是因太陽表面的強力爆炸所引起，進而釋放出足以衝擊地球的電漿及磁場。

根據SpaceX，這場太陽磁暴的速度及強度導致地球大氣變暖，進而增加衛星低軌道高度的大氣密度，產生強烈摩擦或阻力，導致上述衛星受衝擊。未知SpaceX發射衛星前，有否評估這場太陽磁暴的嚴重程度作相應準備。

SpaceX聲明強調其衛星跟其他衛星沒碰撞風險，其設計在重返大氣層時會解體，預計不會有碎片撞落地面。SpaceX自2019年5月起發射逾2000顆「星鏈」計劃的衛星，逾1500顆已投入運作，提供的互聯網連接覆蓋地球大部分地方；該公司獲批准發射1.2萬顆衛星，並計劃進一步擴展規模。

「磁暴」影響地球大氣 衝擊衛星

英格蘭南安普敦大學太空碎片研究專家劉易斯（Hugh Lewis）估計，若計入發射成本，今次硬件損失或達1億美元（約7.8億港元）。太空工業分析公司Seradata指磁暴除了會令大氣阻力增加，亦會破壞衛星的電腦電路，令它們故障。Seradata分析員之一的托德（David Todd）稱，不論實際原因為何，事件反映星鏈衛星抵禦這類風暴能力方面的設計缺陷，但預計不會影響星鏈系統整體運作。

（法新社/紐約時報/路透社）