約翰遜涉違限聚派對新相曝光

【明報專訊】英國首相約翰遜的「派對門」風波未息，《每日鏡報》周三再公開他前年限聚期間出席首相府聖誕活動的照片，其後英國警方稱會檢視是否重啟刑事調查。另外，倫敦警方將為「派對門」調查，向逾50人發出「公式問卷」，協助調查在前年5月至去年4月唐寧街最少12場聚會的活動。警方表示問卷「具有正式法律地位，必須在7天內如實回答」，「未來幾天和幾周」可能還會聯繫更多人，但沒有透露首相約翰遜是否收到調查問卷的其中之一。
英警不排除啟新調查
《每日鏡報》周三刊登的2020年12月15日聖誕問答遊戲（quiz night）約翰遜與同僚合照，當中一人頸項掛着派對常見的金屬箔裝飾物，一人戴有聖誕帽，他們附近有一瓶開封的汽酒。倫敦當時控疫規定禁止跨家庭聚會，亦不得舉行工作聖誕午餐或派對，因為這主要是社交活動。
蘇格蘭場警方現「派對門」調查的12場活動中，約翰遜涉嫌出席了當中的六場活動，包括花園「自備酒水」聚會、唐寧街11號官邸的派對、在內閣會議室舉行的一場生日會。警方如今表示將研究把新照片涉及的聖誕問答遊戲，加入調查範圍。
此前首相發言人強調那場聖誕活動「視像問答」。約翰遜周三在國會答問環節，拒絕回應上述照片中活動的提問。
（法新社/路透社/每日鏡報）
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