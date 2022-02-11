約翰遜涉違限聚派對新相曝光

英警不排除啟新調查

《每日鏡報》周三刊登的2020年12月15日聖誕問答遊戲（quiz night）約翰遜與同僚合照，當中一人頸項掛着派對常見的金屬箔裝飾物，一人戴有聖誕帽，他們附近有一瓶開封的汽酒。倫敦當時控疫規定禁止跨家庭聚會，亦不得舉行工作聖誕午餐或派對，因為這主要是社交活動。

蘇格蘭場警方現「派對門」調查的12場活動中，約翰遜涉嫌出席了當中的六場活動，包括花園「自備酒水」聚會、唐寧街11號官邸的派對、在內閣會議室舉行的一場生日會。警方如今表示將研究把新照片涉及的聖誕問答遊戲，加入調查範圍。

此前首相發言人強調那場聖誕活動「視像問答」。約翰遜周三在國會答問環節，拒絕回應上述照片中活動的提問。

（法新社/路透社/每日鏡報）