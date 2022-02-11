「自由車隊」堵美加樞紐大橋 車廠停工減產

加國「自由車隊」示威堵塞位置，包括美加邊境「大使橋」（Ambassador Bridge）。該橋連接着加拿大安大略省溫莎（Windsor）和美國底特律這兩大汽車生產重地，日均負責總值逾3億美元（約23.4億港元）的美加貿易，尤其是佔了美加總貿易額27%的汽車出口。惟自周一，愈來愈多車輛和示威者封鎖該橋，使周三（9日）美國福特汽車公司溫莎市的引擎工場關閉、裝配工廠減產，日本豐田汽車同日暫停安大略省廠房的生產。汽車製造商Stellantis NV溫莎市裝配廠房周二亦曾因零件補給問題而減產。商界稱該區因大橋堵塞而生產延誤一天，就可能損失5000萬美元。汽車是加拿大第二大出口貨品，逾九成輸往美國。

杜魯多表明不接受堵路示威，斥損工商業。美國白宮發言人稱擔心衝擊美國供應鏈、汽車行業。渥太華警方拘捕了23人，發了數百張告票，但未解示威癱瘓局面。大橋往美國方向周二重開，但另一側往加拿大路線仍局部關閉。

法國現自由車隊模式示威

其他國家抗議控疫措施人士已在模仿「自由車隊」模式。法國周三便有一批私家車、貨車、電單車開往巴黎示威。極右總統候選人馬林勒龐稱之為反馬克龍的「另一形式黃背心」示威。

法國巴黎昨警告會阻止「自由車隊」今日堵塞巴黎道路。比利時市長克洛斯昨表示，比利時當局會禁止「自由車隊」下周在布魯塞爾聚集。

（彭博市/路透社）

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