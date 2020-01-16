美民主黨州份放寬口罩令 CDC：未到時候

紐約州、麻省的州長宣布由周四（10日）起部分公共場所解除口罩令。早些時候，民主黨領導的新澤西州、加州、康涅狄格州、特拉華州和俄勒岡州亦皆表示，將在未來幾周取消不同程度的強制戴口罩規定。民主黨國會競選委員會主席馬隆尼（Sean Maloney）支持，在Twitter表示「是時候讓民眾回復正常生活」。

不過拜登政府表示尚在諮詢衛生專家建議，未改變戴口罩的聯邦指引。總統首席醫學顧問福奇審慎表示，病例減少且沒有新變異，該國可朝向正常方發展，惟情况「仍然無法預測」，當前疫情回落也是「漸進的」。洛杉磯縣公共衛生高官費勒（Barbara Ferrer）表示對解除口罩令感憂慮。

感染數字回落 住院死亡人數仍高

美國CDC總監瓦倫斯基周三（9日）表示雖為美國當前的疫情趨勢感到鼓舞，可是新冠病毒患者住院率和死亡率仍高：「我們繼續建議在高度及大量傳播區域戴口罩。」CDC數據顯示，美國99%地區仍有高度傳播。周三，美國7日平均確診個案較前一周雖然下跌了44%，但仍逾24.7萬宗。住院人數較一周前跌了25%，但日均約有1.3萬人，日均死亡人數較一周前跌了3%至2400人。

一些繼續推行戴口罩令的州份則面對法律挑戰和公眾抗議。波士頓大學公共衛生學院副教授雷夫曼（Julia Raifman）認為癥結問題是CDC和白宮從一開始沒有制定何時解除、何時恢復預防措施的規定。

（路透社/彭博社/紐約時報/華盛頓郵報）

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