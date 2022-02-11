俄烏法德「諾曼第模式」會談 斡旋危機

立陶宛請求美永久駐軍 助加強安全

立陶宛總統瑙塞達稱將與美國對話，以確保輪換美軍將永久駐紮在立陶宛，認為這是北約促進立陶宛以至整個地區安全和威懾力的最好方式。

另外，丹麥首相弗雷澤里克森昨表示，已開始和美國商討新防衛協議，條款可能包括美國在丹麥駐軍和部署軍事裝備。

歐洲多國昨繼續斡旋烏克蘭危機。英國首相約翰遜到訪北約總部，說未來幾日是歐洲數十年來最嚴重安全危機的最危險時刻。英國外相卓慧思昨到俄羅斯會晤俄外長拉夫羅夫。她會後稱俄既然說無計劃入侵烏克蘭，就要言行一致，從邊境撤軍緩和局勢。

不過，俄官方塔斯社昨引述副外長魯堅科報道，俄不排除撤走駐烏克蘭外交人員，以防他們受基輔當局及其他國家的挑釁。

第2輪「諾曼第模式」（Normandy Format）4方會談昨在柏林登場。諾曼第模式2014年6月6日法、德、俄烏領袖在登陸諾曼第70周年紀念日會面時成立，是調解烏克蘭問題的機制，通過俄烏德法四方會談解決俄烏衝突。

（路透社/法新社/華爾街日報）