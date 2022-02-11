俄白軍演10天 美歐提防侵烏前奏 出動3萬俄兵王牌軍備 冷戰後最大規模外派

俄稱軍演重點「擊退外部侵略」

克里姆林宮發言人佩斯科夫周三表示，俄羅斯和白俄正面對「前所未有安全威脅」，其威脅性質和程度較之前更大和危險，因此演習的規模將比以前更大，以應對北約的壓力。俄國防部昨在聲明中稱，是次軍演重點圍繞在「壓制和擊退外部侵略」，且士兵們將演練加強白俄邊境地區的防衛，以阻止武器和彈藥進入該國，以及其他的假想情况。

俄總參謀長抵白俄督師

代號「聯盟決心2022」（​​Allied Determination 2022）的聯合軍演將持續至2月20日。莫斯科和明斯克未透露派出多少士兵參與，但北約指白俄境內已有3萬俄兵，為冷戰結束以來俄羅斯在白俄最大規模的軍事部署。俄羅斯總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）周三已抵達白俄將監督軍演，俄亦出動S-400地對空導彈、Pantsir防空系统和蘇-35戰機参加演習。縱使俄白兩國官員均表示，俄軍隊在演習後會返回其基地，但從白俄邊境距烏克蘭首都基輔只有210公里，美歐官員擔心，這場軍事演習為俄可能侵烏增加一條新戰線，使之除了可從南部克里米亞或東部分離分子控制地區，如今也可從北部的白俄等多方位攻下。有軍事分析家指出，即使今次軍演是向西方施壓而非侵烏前奏，俄軍也有可能將軍備留在白俄。

今次兩國聯手舉辦軍演顯示白俄總統盧卡申科已完全倒向普京，盧卡申科本周表示，若烏克蘭對東部頓巴斯地區發動攻擊，他會將派白俄部隊與俄軍並肩反擊烏克蘭。倫敦智庫皇家聯合研究所（RUSI）的國際安全研究主任梅爾文（Neil Melvin）稱，從軍事角度看，俄軍在白俄的軍事部署，除了讓其侵烏創造了一個新前沿陣地，也使其在歐洲的飛地加里寧格勒（Kaliningrad）獲得更好的防禦，而白俄的電子干擾系統亦將使西方國家的情報蒐集變得更困難。

除陸空演練，俄羅斯黑海艦隊昨表示，將如期在本月舉行演習，6艘俄艦已抵達黑海，為海上軍演作準備。烏克蘭昨亦舉行軍演回應俄羅斯與白俄。

致力循外交途徑解決烏克蘭危機的法國，昨譴責俄白聯合軍演是「非常暴力的姿態」。英國防相華禮仕昨稱，有情報顯示俄羅斯計劃短期內展開核戰略演習，警告俄方目前的行動正步向錯誤方向。

美國周三批評俄羅斯邊境增兵行動未有停止，國防部發言人柯比（John Kirby）說：「過去24小時，我們持續看到俄羅斯從其他地方調派額外兵力到與烏克蘭和白俄接壤的邊境。」他稱，俄已部署超過10萬大軍，「我們看到有迹象顯示，更多營戰術群正在（前往烏俄邊境）途中」。 柯比亦證實，一旦戰爭爆發，最近派往波蘭的1700名美軍將在接壤烏克蘭邊境，協助撤僑。

俄斥美「預警」荒謬 如2003鋪路攻伊

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃周三再度否認俄計劃侵烏，形容美國及其盟友發出的警告荒謬，卻「覺得美國有侵略計劃」，指美國的言論與2003年入侵伊拉克前相似。俄羅斯副外長里亞布科夫則批評美國利用北溪二號天然氣管道向俄施壓。

（華盛頓郵報/衛報/金融時報/路透社）