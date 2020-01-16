美軍涉槍殺阿平民 CNN質疑報告隱瞞

CNN在4個月調查中，訪問逾70名目擊者及死者家屬、查閱醫療紀錄，並分析現場影片、照片及聲帶。當地5間曾接收受害者的醫院醫護人員及管理人員均表示，死傷者有子彈傷痕，一名醫生甚至替傷者取出子彈，部分生還者及死者家屬也堅稱一些死傷者中彈。美軍調查報告查問了139人，但CNN指調查員沒有查問過醫院職員或美軍以外的醫療人員或阿富汗平民。

醫療報告證機場爆炸傷者中彈

CNN稱，事發當日紹戈法（Shogofa Hamidi）與其姊妹莫爾索（Morsal） 站在機場艾比閘口外的人群中，她們正等候向法國士兵出示其旅遊證件離國。爆炸發生後，紹戈法稱看到有士兵向爆炸傷者開槍。莫爾索亦表示，爆炸後不久，她看到有士兵向站着的人開槍，其後一顆子彈擊中她的下巴。醫療報告證實她被子彈擊中。

附近另一名目擊者艾哈邁德表示，爆炸後其表兄弟穆罕默德受了傷，他其後看到穆罕默德前額中彈，當場死亡。生還者扎哈爾（ Noorullah Zakhel）稱，他留意到子彈似乎專射向嘗試逃走的人。CNN指出，共有19名目擊者聲稱看到有人被槍擊或自己中槍，惟未能核實真偽。

美軍認曾開槍 稱沒擊中任何人

美軍證實事發時只有美軍英軍在場，但質疑那些聲稱看到有人被槍擊的目擊者，是因剛經歷大爆炸而記憶混亂。調查員之一的美軍上校道格拉斯（CJ Douglas）上周五表示，美軍和英軍曾在爆炸後向兩名「服役年齡男子」開槍，但沒擊中任何人。他說，美軍也曾向一名可疑人士頭頂開4槍警告，其後那人無恙逃走，海軍陸戰隊也曾向一名看起來手持AK-47步槍的男子開火，但不知有沒有擊中。英軍稱，爆炸後曾向天開槍，但無人中槍。

CNN指醫療文件及醫生供辭顯示有最少14名死傷者涉及槍傷。3名生還者提供了槍傷醫療報告，其中一份來自美國馬里蘭州沃爾特·里德國家軍事醫療中心，該報告由一名被撤離到美國的生還者提供。CNN還取得一些醫療文件和一份醫院聲明，證實11名死者被子彈擊中。意大利營運的緊急外科中心的聲明也稱，他們在爆炸後一小時內接收了9具有槍傷的屍體。CNN採訪了當晚收治傷者的5間喀布爾醫院的醫療人員，他們亦說有部分人中槍。

軍方質疑醫護混淆碎片彈傷

美國中央司令部發言人向CNN表示，醫護人員可能錯誤評估傷勢。他說，美軍法醫發現，若不仔細研究傷口內部，很難確定死因是由炸彈的滾珠軸承（ball bearing）還是子彈造成。 但喀布爾一名替傷者取出子彈的醫生不認同，說根據其15年外科手術經驗，清楚知道兩者傷口非常不同。

（CNN）