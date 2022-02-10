核聚變發電實驗 取里程碑突破

英國原子能管理局（UKAEA）周三（9日）宣布，歐洲聚變能源發展聯合會的研究人員在英國牛津核聚變機器歐洲聯合環狀反應堆（Joint European Torus，JET）做實驗，在5秒持續反應中產生59兆焦耳或11兆瓦能量，是1997年同類試驗的兩倍多。

UKAEA行政總裁查普曼（Ian Chapman）形容最新測試結果是里程碑，「向克服最大的科學與工程學挑戰邁進一大步」。

商業化發電邁進一步

雖然實驗產生的能量只能煮60煲水，但核聚變專家特里爾（Arthur Turrell）說，最新的突破是「重要一步」，指出「以能量計相當於約4個風力發動機產生的能量，接近工業規模」，而5秒以核時標來說是相當長的時間。

太陽通過核聚變反應產生恆常穩定的能量。核聚變發電正利用太陽產能的原理，與目前核能發電採用的核裂變技術相比，核聚變不但不會產生長期和高水平的核輻射和核廢料，不會污染環境，而且產生的能量更大。

不過，控制核聚變反應成為核聚變發電商業化的一大難題。由於將超高溫的等離子狀態的核聚變物質約束在環形容器中間，要倚靠強磁場，而維持強大磁場所消耗的能量，往往超過核聚變反應所產生的能量。

（金融時報/法新社）