強生關疫苗廠 恐影響COVAX配送窮國

產一針見效疫苗 料暫停產

報道稱停產只屬暫時，說這家位於荷蘭萊頓（Leiden）的工廠預計幾個月後再次復產新冠疫苗。根據報道，該工廠一直在生產一種處於實驗階段但可能更有利可圖的疫苗，以防一種不相關的病毒。報道稱，萊頓工廠暫時停產，可能使強生疫苗供應減少幾億劑。雖然其他工廠也被用來生產疫苗，但它們要麼未投產，要麼未獲得監管部門批準生產疫苗。

強生疫苗屬腺病毒載體疫苗，標榜一針見效，但由於有引發罕見嚴重血栓的副作用，在美國及其他富國「失寵」。不過，強生疫苗因為一針過，價格相對便宜，又毋須在超低溫環境運輸和貯存，相對容易為偏遠地區居民接種，故一直受貧窮國家信賴。

《紐時》報道指出，強生新冠疫苗兩大客戶「非洲聯盟」和「新冠疫苗全球獲取機制」（COVAX）的負責人均被蒙在鼓裏，從《紐時》記者口中方知萊頓工廠暫時停產疫苗的消息。非洲聯盟疫苗計劃負責人阿拉基亞（Ayoade Alakija）說：「現在不是轉換生產線的時候，發展中國家的人命危在旦夕。」

強生在一封電郵中稱目前有數百萬劑新冠疫苗庫存，將繼續向其所有工廠提供生產疫苗所需的藥物成分，「我們繼續履行與COVAX和非洲聯盟的合約義務」。

強生上月預計，今年新冠疫苗銷售額為30億（234億港元）至35億美元（273億港元）。另一美國藥廠輝瑞則預期今年新冠疫苗銷售額達320億美元（2496億港元）。

（紐約時報）

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