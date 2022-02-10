新冠確診破4億 世衛：高峰未過 Omicron現蹤後50萬死「慘絕人寰」

美Omicron死者多未打針長者長期病患

截至周三上午6時21分，全球新冠確診達400,244,031宗，累計死亡病例5,761,208宗。約翰霍普金斯大學數據顯示，美國仍是累計確診和死亡病例最多的國家，分別為77,025,027宗和908,262宗，其他累計確診病例較多的國家還有印度、巴西、法國、英國和俄羅斯等。

《華盛頓郵報》周二報道，美國入院新冠病人人數上月達到歷來最高水平，而近日7天平均單日新冠死亡人數達到2600宗，超過去年9月Delta變異株肆虐時的2000人高位，接近去年春天時的水平。醫生和衛生官員稱，Omicron導致重症和死亡的比例看似不高，但由於其傳播力強，在確診基數大增下，死亡人數也會上升，當中尤以長者、沒有接種者和有長期病患者特別受影響。數字顯示，上月美國近一半新冠死者都是75歲或以上，較去年9月高峰時的三分之一高。

1個月增1億宗 「這病毒仍很危險」

除了美國，全球確診數字增速令人關注。數據顯示，全球累計確診病例去年1月26日突破1億宗，8月4日突破2億宗，今年1月6日突破3億宗，但從3億增至4億僅用了一個月，顯示個案增速近月大幅加快。不過，世衛發表的每周流行病學報告指出，1月31日至2月6日的一周內，全球新增確診數已較前一周減少17%，與專家認為Omicron所導致疫情「快上快落」的估計相若。不過，上周新增近6.8萬人病歿，較前一周增加7%，情况仍令人憂慮。

世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）周二形容，Omicron感染個案數字驚人，很多國家仍然未度過高峰期，「我們仍處於這場大流行中……這種病毒依然非常危險」。她又指Omicron亞型BA.2比原始的BA.1更具傳染性，但無迹象表明兩種病毒株引發的病情嚴重程度有區別，目前亦暫不清楚曾經感染過BA.1的人會否再感染BA.2。

世衛新冠事件負責人馬哈茂德（Abdi Mahamud）同日則指出，自Omicron去年11月底被世衛列為「值得關切的變異株」（variant of concern）迄今，全球通報1.3億宗確診病例和50萬人病歿。他說：「在疫苗有效保護的年代，有50萬人死亡，這真的很嚴重。」他說：「雖然大家都說Omicron比較溫和，但他們沒有注意到，自這種變異株現蹤以來，已奪走50萬人生命，這情况『慘絕人寰』（beyond tragic）。」Omicron因傳播力更強，已迅速取代Delta成為全球主要新冠病毒株。

（華盛頓郵報/法新社/新華社）

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