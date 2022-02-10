新冠確診破4億 世衛：高峰未過 Omicron現蹤後50萬死「慘絕人寰」

【明報專訊】美國約翰霍普金斯大學周二（8日）公布的新型冠狀病毒疫情統計數據顯示，截至香港時間周三上午6時21分，全球官方確診數字突破4億宗。美國《華盛頓郵報》報道，雖然現時主流的Omicron變異株看起來重症和死亡風險較其他變種低，但由於其傳播速度極高，因此其現時在美國導致的死亡人數較一年前同期未廣泛接種疫苗時還高，當中尤以未接種者、長者和長期病患者最高危。世衛官員和專家亦指出，自去年11月Omicron被列為「值得關切的變異株」以來，全球有多達50萬人染疫亡，情况「慘絕人寰」，全球很多國家亦未度過感染高峰期。
美Omicron死者多未打針長者長期病患
截至周三上午6時21分，全球新冠確診達400,244,031宗，累計死亡病例5,761,208宗。約翰霍普金斯大學數據顯示，美國仍是累計確診和死亡病例最多的國家，分別為77,025,027宗和908,262宗，其他累計確診病例較多的國家還有印度、巴西、法國、英國和俄羅斯等。
《華盛頓郵報》周二報道，美國入院新冠病人人數上月達到歷來最高水平，而近日7天平均單日新冠死亡人數達到2600宗，超過去年9月Delta變異株肆虐時的2000人高位，接近去年春天時的水平。醫生和衛生官員稱，Omicron導致重症和死亡的比例看似不高，但由於其傳播力強，在確診基數大增下，死亡人數也會上升，當中尤以長者、沒有接種者和有長期病患者特別受影響。數字顯示，上月美國近一半新冠死者都是75歲或以上，較去年9月高峰時的三分之一高。
1個月增1億宗 「這病毒仍很危險」
除了美國，全球確診數字增速令人關注。數據顯示，全球累計確診病例去年1月26日突破1億宗，8月4日突破2億宗，今年1月6日突破3億宗，但從3億增至4億僅用了一個月，顯示個案增速近月大幅加快。不過，世衛發表的每周流行病學報告指出，1月31日至2月6日的一周內，全球新增確診數已較前一周減少17%，與專家認為Omicron所導致疫情「快上快落」的估計相若。不過，上周新增近6.8萬人病歿，較前一周增加7%，情况仍令人憂慮。
世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）周二形容，Omicron感染個案數字驚人，很多國家仍然未度過高峰期，「我們仍處於這場大流行中……這種病毒依然非常危險」。她又指Omicron亞型BA.2比原始的BA.1更具傳染性，但無迹象表明兩種病毒株引發的病情嚴重程度有區別，目前亦暫不清楚曾經感染過BA.1的人會否再感染BA.2。
世衛新冠事件負責人馬哈茂德（Abdi Mahamud）同日則指出，自Omicron去年11月底被世衛列為「值得關切的變異株」（variant of concern）迄今，全球通報1.3億宗確診病例和50萬人病歿。他說：「在疫苗有效保護的年代，有50萬人死亡，這真的很嚴重。」他說：「雖然大家都說Omicron比較溫和，但他們沒有注意到，自這種變異株現蹤以來，已奪走50萬人生命，這情况『慘絕人寰』（beyond tragic）。」Omicron因傳播力更強，已迅速取代Delta成為全球主要新冠病毒株。